통화 / IRON
IRON: Disc Medicine Inc
60.79 USD 1.84 (2.94%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IRON 환율이 오늘 -2.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 60.25이고 고가는 62.98이었습니다.
Disc Medicine Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IRON News
- Bitterman Kevin, director at Disc Medicine, sells $1.96m in iron stock
- Truist Securities initiates Disc Medicine stock with Buy rating, $86 target
- Disc Medicine to submit NDA for bitopertin in EPP in October
- Disc medicine CFO Franchi sells $119k in shares
- Raymond James reiterates Strong Buy on Disc Medicine stock amid Bristol Myers trial results
- Disc medicine CFO Franchi sells $115k in stock
- Disc Medicine appoints Nadim Ahmed to board of directors
- Disc Medicine CEO Quisel sells $286k in shares
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Disc Medicine stock rating initiated at Overweight by Morgan Stanley
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Disc Medicine stock at $118 target
- Disc Medicine stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- Disc Medicine stock price target maintained at $118 by H.C. Wainwright
- Disc Medicine shareholders vote on executive pay and board members
- Disc Medicine reports positive data from clinical programs at EHA
- Raymond James bullish on biotech firms on favorable valuation
- Disc Medicine chief medical officer sells $149,800 in stock
- Disc Medicine to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Disc Medicine’s chief medical officer sells $334,128 in stock
- Disc Medicine Announces Multiple Presentations Across Portfolio at the European Hematology Association (EHA) 2025 Congress
- Disc Medicine: Forging Ahead In Hematology (NASDAQ:IRON)
일일 변동 비율
60.25 62.98
년간 변동
30.82 68.59
- 이전 종가
- 62.63
- 시가
- 62.95
- Bid
- 60.79
- Ask
- 61.09
- 저가
- 60.25
- 고가
- 62.98
- 볼륨
- 725
- 일일 변동
- -2.94%
- 월 변동
- 2.13%
- 6개월 변동
- 22.54%
- 년간 변동율
- 25.06%
20 9월, 토요일