Valute / IRON
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IRON: Disc Medicine Inc
60.79 USD 1.84 (2.94%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IRON ha avuto una variazione del -2.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 60.25 e ad un massimo di 62.98.
Segui le dinamiche di Disc Medicine Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRON News
- Bitterman Kevin, director at Disc Medicine, sells $1.96m in iron stock
- Truist Securities initiates Disc Medicine stock with Buy rating, $86 target
- Disc Medicine to submit NDA for bitopertin in EPP in October
- Disc medicine CFO Franchi sells $119k in shares
- Raymond James reiterates Strong Buy on Disc Medicine stock amid Bristol Myers trial results
- Disc medicine CFO Franchi sells $115k in stock
- Disc Medicine appoints Nadim Ahmed to board of directors
- Disc Medicine CEO Quisel sells $286k in shares
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Disc Medicine stock rating initiated at Overweight by Morgan Stanley
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Disc Medicine stock at $118 target
- Disc Medicine stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- Disc Medicine stock price target maintained at $118 by H.C. Wainwright
- Disc Medicine shareholders vote on executive pay and board members
- Disc Medicine reports positive data from clinical programs at EHA
- Raymond James bullish on biotech firms on favorable valuation
- Disc Medicine chief medical officer sells $149,800 in stock
- Disc Medicine to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Disc Medicine’s chief medical officer sells $334,128 in stock
- Disc Medicine Announces Multiple Presentations Across Portfolio at the European Hematology Association (EHA) 2025 Congress
- Disc Medicine: Forging Ahead In Hematology (NASDAQ:IRON)
IRON on the Community Forum
Intervallo Giornaliero
60.25 62.98
Intervallo Annuale
30.82 68.59
- Chiusura Precedente
- 62.63
- Apertura
- 62.95
- Bid
- 60.79
- Ask
- 61.09
- Minimo
- 60.25
- Massimo
- 62.98
- Volume
- 725
- Variazione giornaliera
- -2.94%
- Variazione Mensile
- 2.13%
- Variazione Semestrale
- 22.54%
- Variazione Annuale
- 25.06%
20 settembre, sabato