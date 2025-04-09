货币 / IRON
IRON: Disc Medicine Inc
62.04 USD 1.70 (2.82%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IRON汇率已更改2.82%。当日，交易品种以低点60.41和高点62.24进行交易。
关注Disc Medicine Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRON新闻
- Bitterman Kevin, director at Disc Medicine, sells $1.96m in iron stock
- Truist Securities initiates Disc Medicine stock with Buy rating, $86 target
- Disc Medicine to submit NDA for bitopertin in EPP in October
- Disc medicine CFO Franchi sells $119k in shares
- Raymond James reiterates Strong Buy on Disc Medicine stock amid Bristol Myers trial results
- Disc medicine CFO Franchi sells $115k in stock
- Disc Medicine appoints Nadim Ahmed to board of directors
- Disc Medicine CEO Quisel sells $286k in shares
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Disc Medicine stock rating initiated at Overweight by Morgan Stanley
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Disc Medicine stock at $118 target
- Disc Medicine stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- Disc Medicine stock price target maintained at $118 by H.C. Wainwright
- Disc Medicine shareholders vote on executive pay and board members
- Disc Medicine reports positive data from clinical programs at EHA
- Raymond James bullish on biotech firms on favorable valuation
- Disc Medicine chief medical officer sells $149,800 in stock
- Disc Medicine to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Disc Medicine’s chief medical officer sells $334,128 in stock
- Disc Medicine Announces Multiple Presentations Across Portfolio at the European Hematology Association (EHA) 2025 Congress
- Disc Medicine: Forging Ahead In Hematology (NASDAQ:IRON)
IRON on the Community Forum
日范围
60.41 62.24
年范围
30.82 68.59
- 前一天收盘价
- 60.34
- 开盘价
- 60.93
- 卖价
- 62.04
- 买价
- 62.34
- 最低价
- 60.41
- 最高价
- 62.24
- 交易量
- 65
- 日变化
- 2.82%
- 月变化
- 4.23%
- 6个月变化
- 25.06%
- 年变化
- 27.63%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值