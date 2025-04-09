Währungen / IRON
IRON: Disc Medicine Inc
62.63 USD 1.60 (2.62%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IRON hat sich für heute um 2.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 60.57 bis zu einem Hoch von 62.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Disc Medicine Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
60.57 62.64
Jahresspanne
30.82 68.59
- Vorheriger Schlusskurs
- 61.03
- Eröffnung
- 61.38
- Bid
- 62.63
- Ask
- 62.93
- Tief
- 60.57
- Hoch
- 62.64
- Volumen
- 769
- Tagesänderung
- 2.62%
- Monatsänderung
- 5.23%
- 6-Monatsänderung
- 26.24%
- Jahresänderung
- 28.84%
