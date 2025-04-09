Валюты / IRON
IRON: Disc Medicine Inc
60.34 USD 0.44 (0.73%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IRON за сегодня изменился на 0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.71, а максимальная — 61.51.
Следите за динамикой Disc Medicine Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IRON
Дневной диапазон
59.71 61.51
Годовой диапазон
30.82 68.59
- Предыдущее закрытие
- 59.90
- Open
- 59.98
- Bid
- 60.34
- Ask
- 60.64
- Low
- 59.71
- High
- 61.51
- Объем
- 519
- Дневное изменение
- 0.73%
- Месячное изменение
- 1.38%
- 6-месячное изменение
- 21.63%
- Годовое изменение
- 24.13%
