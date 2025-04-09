Divisas / IRON
IRON: Disc Medicine Inc
61.03 USD 0.69 (1.14%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IRON de hoy ha cambiado un 1.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.41, mientras que el máximo ha alcanzado 63.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Disc Medicine Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IRON News
- Bitterman Kevin, director at Disc Medicine, sells $1.96m in iron stock
- Truist Securities initiates Disc Medicine stock with Buy rating, $86 target
- Disc Medicine to submit NDA for bitopertin in EPP in October
- Disc medicine CFO Franchi sells $119k in shares
- Raymond James reiterates Strong Buy on Disc Medicine stock amid Bristol Myers trial results
- Disc medicine CFO Franchi sells $115k in stock
- Disc Medicine appoints Nadim Ahmed to board of directors
- Disc Medicine CEO Quisel sells $286k in shares
- 3 Best Stocks to Buy Now, 7/4/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Disc Medicine stock rating initiated at Overweight by Morgan Stanley
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Disc Medicine stock at $118 target
- Disc Medicine stock rating reiterated at Outperform by BMO Capital
- Disc Medicine stock price target maintained at $118 by H.C. Wainwright
- Disc Medicine shareholders vote on executive pay and board members
- Disc Medicine reports positive data from clinical programs at EHA
- Raymond James bullish on biotech firms on favorable valuation
- Disc Medicine chief medical officer sells $149,800 in stock
- Disc Medicine to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Disc Medicine’s chief medical officer sells $334,128 in stock
- Disc Medicine Announces Multiple Presentations Across Portfolio at the European Hematology Association (EHA) 2025 Congress
- Disc Medicine: Forging Ahead In Hematology (NASDAQ:IRON)
Rango diario
60.41 63.45
Rango anual
30.82 68.59
- Cierres anteriores
- 60.34
- Open
- 60.93
- Bid
- 61.03
- Ask
- 61.33
- Low
- 60.41
- High
- 63.45
- Volumen
- 648
- Cambio diario
- 1.14%
- Cambio mensual
- 2.54%
- Cambio a 6 meses
- 23.02%
- Cambio anual
- 25.55%
