Divisas / IRON
IRON: Disc Medicine Inc

61.03 USD 0.69 (1.14%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IRON de hoy ha cambiado un 1.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 60.41, mientras que el máximo ha alcanzado 63.45.

Rango diario
60.41 63.45
Rango anual
30.82 68.59
Cierres anteriores
60.34
Open
60.93
Bid
61.03
Ask
61.33
Low
60.41
High
63.45
Volumen
648
Cambio diario
1.14%
Cambio mensual
2.54%
Cambio a 6 meses
23.02%
Cambio anual
25.55%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B