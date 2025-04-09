FiyatlarBölümler
Dövizler / IRON
IRON: Disc Medicine Inc

60.79 USD 1.84 (2.94%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IRON fiyatı bugün -2.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 60.25 ve Yüksek fiyatı olarak 62.98 aralığında işlem gördü.

Disc Medicine Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
60.25 62.98
Yıllık aralık
30.82 68.59
Önceki kapanış
62.63
Açılış
62.95
Satış
60.79
Alış
61.09
Düşük
60.25
Yüksek
62.98
Hacim
725
Günlük değişim
-2.94%
Aylık değişim
2.13%
6 aylık değişim
22.54%
Yıllık değişim
25.06%
