Devises / IRON
IRON: Disc Medicine Inc

60.79 USD 1.84 (2.94%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IRON a changé de -2.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 60.25 et à un maximum de 62.98.

Suivez la dynamique Disc Medicine Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
60.25 62.98
Range Annuel
30.82 68.59
Clôture Précédente
62.63
Ouverture
62.95
Bid
60.79
Ask
61.09
Plus Bas
60.25
Plus Haut
62.98
Volume
725
Changement quotidien
-2.94%
Changement Mensuel
2.13%
Changement à 6 Mois
22.54%
Changement Annuel
25.06%
20 septembre, samedi