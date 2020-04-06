Anti Scalping Trader Pro ms

ANTI SCALPING TRADER PRO EA는 최신 가격 액션 리서치를 기반으로 하는 고급 자동 거래 시스템입니다!





"설정 후 잊어버리세요" Expert Adviser가 모든 거래 작업을 대신 처리해 드립니다! 14개의 Set_files를 사용할 수 있습니다!





거래 아이디어는 제가 직접 발견한 완전히 새로운 가격 액션 패턴을 기반으로 합니다!





ANTI SCALPING TRADER PRO는 매우 훌륭한 투자 상품입니다. 모든 Set_files가 양의 수학적 기대값을 가지기 때문에 수년간 유효할 것입니다!





EA 기능:

- EA는 14개 통화쌍을 동시에 실행할 수 있으며.

- 각 거래는 적정 수준의 수익을 목표로 합니다. 이는 스캘핑 방식이 아닙니다.

- 시스템은 많은 스캘퍼처럼 수수료에 돈을 낭비하지 않습니다.

- 스프레드 제한이 없습니다. - EA는 모든 계좌에서 사용할 수 있습니다.

- 시스템은 위험한 그리드 방식을 사용하지 않습니다.

- EA는 기본적으로 복리 자금 관리 기능을 내장하고 있습니다.

- 모든 거래에는 브로커가 볼 수 없는 손절매(SL)와 이익실현(TP)이 있습니다.

- 손절매(SL)와 이익실현(TP)은 동적이며, 기본적으로 시장 변동성에 따라 조정됩니다.

- 보상 모드는 EA 설정에서 사용할 수 있습니다.

- 거래 쌍: XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY.

- 시간 프레임: 1일.

- 운영 시간: EA는 당일 캔들 마감 시점에 진입 기회를 모색합니다. 당일 캔들 형성 후 시스템이 주문을 설정하지 않은 경우, 차트에 진입 신호가 없음을 의미합니다.

- EA에는 정보 표시 기능이 있습니다. 해당 정보가 표시된 외환 쌍의 현재 스프레드와 스왑을 표시합니다.

- 계좌 잔액, 자본 및 증거금도 표시됩니다.

- Info Spread Swap Display는 차트의 어느 모서리에나 배치할 수 있습니다.

0 - 좌측 상단, 1 - 우측 상단, 2 - 좌측 하단, 3 - 우측 하단





설치 방법:

- 다음 14개 차트를 엽니다.

XAUUSD, EURUSD, NZDCAD, CHFJPY, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, GBPCAD, CADCHF, AUDCHF, EURAUD, GBPUSD, NZDJPY, EURJPY

- 각 차트에서 D1 시간대를 선택합니다.

- 각 차트에 Expert Adviser를 첨부합니다.

- 각 차트에 해당하는 "Set_file" 를 EA에 적용합니다.

- Robot이 모든 작업을 자동으로 처리합니다. MT4에 설치하고 PC를 24시간 내내 켜두기만 하면 됩니다(또는 PC 대신 VPS를 사용하세요).





이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 판매되는 정품입니다.