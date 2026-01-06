본 신호는 규칙 기반 자동매매 시스템 Callous EA가 실제 시장 환경에서 어떻게 작동하는지를 투명하게 보여주기 위해 공개되었습니다.

이 신호 계좌에 표시되는 모든 거래는 Callous EA에 의해 완전히 자동으로 실행됩니다.

포지션 진입

포지션 관리

포지션 청산

어떠한 수동 개입, 외부 신호 또는 추가 필터도 사용되지 않습니다.

🔍 신호의 목적

본 신호의 목적은 사용자가 다음 사항을 객관적으로 확인할 수 있도록 하는 것입니다.

Callous EA의 거래 규율

진입 및 청산 로직

리스크 및 자금 관리 방식

다양한 시장 상황에서의 시스템 동작

본 신호는 정보 제공 및 참고 목적으로만 제공됩니다.

거래 복사를 권장하지 않으며, 수익 또는 성과를 보장하지 않습니다.

⚙️ 운용 조건

본 신호는 Callous EA가 최적화된 조건에서 운용됩니다.

통화쌍: USDJPY

시간 프레임: H1 (1시간)

거래 스타일: 일중 거래 (Intraday)

시스템 규칙:

동시에 최대 1개의 포지션만 보유

모든 거래에 필수 스탑로스(Stop Loss) 설정

포지션은 거래일 종료 전에 청산

포지션을 다음 날로 이월하지 않음

거래일 종료 시 모든 대기 주문 취소

🛡️ 리스크 관리 및 보호 메커니즘

Callous EA는 모든 시장 상황에서 지속적으로 거래하는 것을 목표로 하지 않습니다.

다음과 같은 상황에서는 의도적으로 거래를 중단할 수 있습니다.

스프레드가 과도하게 높은 경우

유동성이 낮은 경우

비정상적인 시장 움직임

브로커 제한 사항 (StopLevel, FreezeLevel 등)

주요 목표는 불필요한 거래를 피하고 자본을 보호하는 것입니다.

📊 성과 관련 안내

본 신호에 표시된 과거 성과는:

미래의 결과를 보장하지 않습니다

시장 환경, 변동성, 스프레드 및 브로커 조건에 따라 달라질 수 있습니다

실제 거래 결과는 다음 요인에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

브로커 체결 품질

계좌 유형

네트워크 지연 및 거래 환경

⚠️ 리스크 경고

금융 시장에서의 거래는 높은 리스크를 수반하며, 투자 원금의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다.

본 신호 및 Callous EA는 투자 자문이 아닙니다.

본 신호를 구독하거나 EA를 사용하는 사용자는 다음 사항에 대해 전적인 책임을 집니다.