- 자본
- 축소
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPYb
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPYb
|-4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPYb
|-284
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
본 신호는 규칙 기반 자동매매 시스템 Callous EA가 실제 시장 환경에서 어떻게 작동하는지를 투명하게 보여주기 위해 공개되었습니다.
이 신호 계좌에 표시되는 모든 거래는 Callous EA에 의해 완전히 자동으로 실행됩니다.
-
포지션 진입
-
포지션 관리
-
포지션 청산
어떠한 수동 개입, 외부 신호 또는 추가 필터도 사용되지 않습니다.
🔍 신호의 목적
본 신호의 목적은 사용자가 다음 사항을 객관적으로 확인할 수 있도록 하는 것입니다.
-
Callous EA의 거래 규율
-
진입 및 청산 로직
-
리스크 및 자금 관리 방식
-
다양한 시장 상황에서의 시스템 동작
본 신호는 정보 제공 및 참고 목적으로만 제공됩니다.
거래 복사를 권장하지 않으며, 수익 또는 성과를 보장하지 않습니다.
⚙️ 운용 조건
본 신호는 Callous EA가 최적화된 조건에서 운용됩니다.
-
통화쌍: USDJPY
-
시간 프레임: H1 (1시간)
-
거래 스타일: 일중 거래 (Intraday)
시스템 규칙:
-
동시에 최대 1개의 포지션만 보유
-
모든 거래에 필수 스탑로스(Stop Loss) 설정
-
포지션은 거래일 종료 전에 청산
-
포지션을 다음 날로 이월하지 않음
-
거래일 종료 시 모든 대기 주문 취소
🛡️ 리스크 관리 및 보호 메커니즘
Callous EA는 모든 시장 상황에서 지속적으로 거래하는 것을 목표로 하지 않습니다.
다음과 같은 상황에서는 의도적으로 거래를 중단할 수 있습니다.
-
스프레드가 과도하게 높은 경우
-
유동성이 낮은 경우
-
비정상적인 시장 움직임
-
브로커 제한 사항 (StopLevel, FreezeLevel 등)
주요 목표는 불필요한 거래를 피하고 자본을 보호하는 것입니다.
📊 성과 관련 안내
본 신호에 표시된 과거 성과는:
-
미래의 결과를 보장하지 않습니다
-
시장 환경, 변동성, 스프레드 및 브로커 조건에 따라 달라질 수 있습니다
실제 거래 결과는 다음 요인에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.
-
브로커 체결 품질
-
계좌 유형
-
네트워크 지연 및 거래 환경
⚠️ 리스크 경고
금융 시장에서의 거래는 높은 리스크를 수반하며, 투자 원금의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다.
본 신호 및 Callous EA는 투자 자문이 아닙니다.
본 신호를 구독하거나 EA를 사용하는 사용자는 다음 사항에 대해 전적인 책임을 집니다.
-
개인의 리스크 허용 범위
-
자금 관리 결정
-
사용 중인 브로커 및 계좌 조건
