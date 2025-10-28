CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Prodotto Interno Lordo Corea del Sud (PIL) a/a (South Korea Gross Domestic Product (GDP) y/y)

Paese:
Corea del Sud
KRW, Won sudcoreano
Sorgente:
Banca di Corea (Bank of Korea)
Settore
PIL
Basso 1.7% 0.2%
0.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Prodotto Interno Lordo a/a riflette il valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti in Corea del Sud durante un determinato trimestre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Il calcolo tiene conto dei consumi privati, della spesa pubblica, delle spese di tutte le imprese e delle esportazioni nette del paese. La crescita del PIL può essere vista come positiva per le quotazioni del won sudcoreano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo Corea del Sud (PIL) a/a (South Korea Gross Domestic Product (GDP) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
3 Q 2025
1.7%
0.2%
0.5%
2 Q 2025
0.5%
0.3%
-0.1%
1 Q 2025
-0.1%
0.9%
1.2%
4 Q 2024
1.2%
1.2%
1.5%
3 Q 2024
1.5%
1.5%
1.5%
3 Q 2024 prelim.
1.5%
2.0%
2.3%
2 Q 2024
2.3%
2.3%
2.3%
2 Q 2024 prelim.
2.3%
3.6%
3.3%
1 Q 2024
3.3%
3.4%
3.4%
1 Q 2024 prelim.
3.4%
1.9%
2.2%
4 Q 2023
2.2%
2.2%
2.2%
4 Q 2023 prelim.
2.2%
1.6%
1.4%
3 Q 2023
1.4%
1.4%
1.4%
3 Q 2023 prelim.
1.4%
0.9%
0.9%
2 Q 2023
0.9%
0.9%
0.9%
2 Q 2023 prelim.
0.9%
0.8%
0.9%
1 Q 2023
0.9%
0.8%
0.8%
1 Q 2023 prelim.
0.8%
-1.5%
1.3%
4 Q 2022
1.3%
1.4%
1.4%
4 Q 2022 prelim.
1.4%
2.8%
3.1%
3 Q 2022
3.1%
3.1%
3.1%
3 Q 2022 prelim.
3.1%
3.3%
2.9%
2 Q 2022
2.9%
2.9%
2.9%
2 Q 2022 prelim.
2.9%
2.2%
3.0%
1 Q 2022
3.0%
3.1%
3.1%
1 Q 2022 prelim.
3.1%
3.5%
4.2%
4 Q 2021
4.2%
4.1%
4.1%
4 Q 2021 prelim.
4.1%
4.6%
4.0%
3 Q 2021
4.0%
4.0%
4.0%
3 Q 2021 prelim.
4.0%
7.6%
6.0%
2 Q 2021
6.0%
5.9%
5.9%
2 Q 2021 prelim.
5.9%
1.8%
1.9%
1 Q 2021
1.9%
1.8%
1.8%
1 Q 2021 prelim.
1.8%
-1.3%
-1.2%
4 Q 2020
-1.2%
-1.4%
-1.4%
4 Q 2020 prelim.
-1.4%
-2.5%
-1.1%
3 Q 2020
-1.1%
-1.3%
-1.3%
3 Q 2020 prelim.
-1.3%
-1.7%
-2.7%
2 Q 2020
-2.7%
-2.9%
-2.9%
2 Q 2020 prelim.
-2.9%
1.8%
1.4%
1 Q 2020
1.4%
1.3%
1.3%
1 Q 2020 prelim.
1.3%
3.0%
2.3%
4 Q 2019
2.3%
2.2%
2.2%
4 Q 2019 prelim.
2.2%
1.1%
2.0%
3 Q 2019
2.0%
2.0%
2.0%
3 Q 2019 prelim.
2.0%
2.4%
2.0%
2 Q 2019
2.0%
2.1%
2.1%
2 Q 2019 prelim.
2.1%
2.9%
1.7%
1 Q 2019
1.7%
1.8%
1.8%
1 Q 2019 prelim.
1.8%
1.9%
3.1%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento