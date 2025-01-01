복소수(complex)

내장 복잡한 유형은 두 개의 double 필드가 있는 구조입니다:

struct complex

{

double real; // Real part

double imag; // Imaginary part

};

"complex" 유형은 value에 의해 MQL5 기능의 매개변수로 전달될 수 있습니다(참조로만 전달되는 일반 구조와 대조적으로). DLL에서 가져온 함수의 경우 "complex" 유형은 참조로만 전달되어야 합니다.

'i' suffix는 complex 상수를 설명하는 데 사용됩니다.

complex square(complex c)

{

return(c*c);

}

void OnStart()

{

Print(square(1+2i)); // 상수가 매개변수로 전달되었습니다

}

// "(-3,4)" 가 복소수의 스트링으로 전달되었습니다.

현재 복소수에는 단순 연산자만 사용할 수 있습니다: =, +, -, *, /, +=, -=, *=, /=, ==,!=.

추가 수학 함수에 대한 지원은 나중에 추가 될 예정입니다. 절대값, 사인, 코사인 등을 계산할 수 있을 것입니다.

vectorc

복소수 유형의 수의 1차원 배열은 복소수를 처리하기 위한 것입니다. 벡터<complex> entry는 템플릿 함수에서 사용할 수 있습니다. vectorc 유형의 벡터 작업은 아직 구현되지 않았습니다.

행렬

행렬은 2차원 배열로 double 타입 숫자의 배열입니다. 행렬 요소의 메모리는 동적으로 분배됩니다. 행렬 속성은 다음을 사용하여 얻을 수 있습니다. method, 이때 행렬 모양은 변경될 수 있습니다. 매트릭스<double> entry는 템플릿 함수에서 사용할 수 있습니다.

matrixf

2차원 배열 float 유형 숫자가 정밀도 손실이 문제 되지 않을 경우 행렬 대신에 사용될 수 있습니다. 행렬<float> entry는 템플릿 함수에서 사용할 수 있습니다.

matrixc

복소수 유형의 수의 1차원 배열은 복소수를 처리하기 위한 것입니다. 매트릭스<complex> entry는 템플릿 함수에서 사용할 수 있습니다. matrixc 유형의 벡터 작업은 아직 구현되지 않았습니다.