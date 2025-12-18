당사 팬 페이지에 가입하십시오
이반 코르닐로프
ATRNorm은 평균 실제 범위 기술 지표의 정규화된 버전입니다.
또한 ATR 대신 ValueType 입력 매개 변수를 사용하여 인디케이터에서 틱 볼륨, 표준 편차 및 기타 지표를 정규화할 수 있습니다. ATRNorm은 평평한 영역을 식별하기 위해 만들어졌습니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 10.05.2012에 코드 베이스에 게시되었습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
인디케이터의 입력 매개변수:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input uint period=12; // 표시 기간 input uint ma=12; // 평활화 기간 input IndType ValueType=ATR; // 정규화된 지표 유형 input uint normLimit=24; // 배급 기간 input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 볼륨 input int Shift=0; // 표시기를 가로로 막대로 이동하기
그림 1 ATRNorm 인디케이터
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/971
이 기능은 거래를 개시하는 주요 로직을 수행합니다. 사용자가 제공한 심볼 정보와 매개변수를 기반으로 개시 가격, 이익실현가, 손절가를 계산합니다. 심볼, 거래량, 주문 유형, 슬리피지, 코멘트, 매직넘버 등 필요한 정보가 포함된 거래 요청(MqlTradeRequest)을 준비합니다. OrderSend 함수를 호출하여 거래 요청을 전송하고 결과를 받습니다. 심볼별 주문 유형 설정: 심볼의 주문 체결 정책에 따라 주문 체결 유형(체결 또는 취소, 즉시 또는 취소 또는 반환)을 결정합니다. GetMinTradeLevel 함수: 심볼의 동결 레벨과 스톱 레벨을 기준으로 최소 거래 레벨을 계산합니다. 최소 레벨이 특정 한도 이내가 되도록 조정하고 결과를 반환합니다.Fair Value Gap
공정가치 갭은 강세의 경우 1번째 캔들 고점과 3번째 캔들 저점, 약세의 경우 1번째 캔들 저점과 3번째 캔들 고점 사이에 1포인트 이상의 불균형이 있을 때 ICT의 스마트 머니 개념에서 사용됩니다.