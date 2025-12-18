실제 작성자:

이반 코르닐로프

ATRNorm은 평균 실제 범위 기술 지표의 정규화된 버전입니다.

또한 ATR 대신 ValueType 입력 매개 변수를 사용하여 인디케이터에서 틱 볼륨, 표준 편차 및 기타 지표를 정규화할 수 있습니다. ATRNorm은 평평한 영역을 식별하기 위해 만들어졌습니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 10.05.2012에 코드 베이스에 게시되었습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

인디케이터의 입력 매개변수:

input uint period= 12 ; input uint ma= 12 ; input IndType ValueType=ATR; input uint normLimit= 24 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input int Shift= 0 ;

그림 1 ATRNorm 인디케이터