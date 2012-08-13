Ставь лайки и следи за новостями
ATRNorm - индикатор для MetaTrader 5
- 3493
Реальный автор:
Ivan Kornilov
ATRNorm - нормированная версия технического индикатора Average True Range.
Также вместо АТR в индикаторе с помощью входного параметра ValueType можно пронормировать тиковый объем, стандартную девиацию и другие показатели. ATRNorm создавался для определения флетовых участков.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 10.05.2012.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint period=12; // Период индикатора input uint ma=12; // Период сглаживания input IndType ValueType=ATR; // Тип нормируемого индикатора input uint normLimit=24; // Период нормирования input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Объём input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1 Индикатор ATRNorm
