Реальный автор:

Ivan Kornilov

ATRNorm - нормированная версия технического индикатора Average True Range.

Также вместо АТR в индикаторе с помощью входного параметра ValueType можно пронормировать тиковый объем, стандартную девиацию и другие показатели. ATRNorm создавался для определения флетовых участков.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 10.05.2012.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Входные параметры индикатора:

input uint period= 12 ; input uint ma= 12 ; input IndType ValueType=ATR; input uint normLimit= 24 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input int Shift= 0 ;

Рис.1 Индикатор ATRNorm