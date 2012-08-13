CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ATRNorm - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3493
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
atrnorm.mq5 (12.23 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Ivan Kornilov

ATRNorm - нормированная версия технического индикатора Average True Range.

Также вместо АТR в индикаторе с помощью входного параметра ValueType можно пронормировать тиковый объем, стандартную девиацию и другие показатели. ATRNorm создавался для определения флетовых участков.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 10.05.2012.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint period=12;                             // Период индикатора
input uint ma=12;                                 // Период сглаживания
input IndType ValueType=ATR;                      // Тип нормируемого индикатора
input uint normLimit=24;                          // Период нормирования
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Объём
input int Shift=0;                                // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах 

Рис.1 Индикатор ATRNorm

Рис.1 Индикатор ATRNorm

MACD Elder Impulse Max MACD Elder Impulse Max

Гистограмма MACD с раскраской баров по импульсной системе Элдера.

BullsBears BullsBears

Трендовый индикатор, использующий в своих расчётах значения объёмов и выполненный в виде цветного облака. Улучшенная версия индикатора быков и медведей. Идея заключается в том, чтобы понять первый импульс рынка и насколько он продолжится.

PEMA PEMA

PEMA - Pentuple Exponential Moving Average.

QEMA QEMA

QEMA - Quadruple Exponential Moving Average.