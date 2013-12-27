代码库部分
指标

ATRNorm - MetaTrader 5脚本

atrnorm.mq5 (12.25 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB)
实际作者:

Ivan Kornilov

ATRNorm 是 ATR 的归一化版本。该指标还可以使用 ValueType 输入参数对即时价成交量，标准偏差等归一化。ATRNorm 被创建用来消除横盘区域。

指标输入参数:

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 10.05.2012 (俄语版)。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

//+----------------------------------------------+
//| Indicator input parameters                   |
//+----------------------------------------------+
input uint period=12;                             // 指标周期
input uint ma=12;                                 // 平滑周期
input IndType ValueType=ATR;                      // 归一化指标类型
input uint normLimit=24;                          // 归一化周期
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 成交量
input int Shift=0;                                // 指标水平位移柱线数 

ATRNorm

ATRNorm 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/971

