实际作者:
Ivan Kornilov
ATRNorm 是 ATR 的归一化版本。该指标还可以使用 ValueType 输入参数对即时价成交量，标准偏差等归一化。ATRNorm 被创建用来消除横盘区域。
指标输入参数:
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 10.05.2012 (俄语版)。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
//+----------------------------------------------+ //| Indicator input parameters | //+----------------------------------------------+ input uint period=12; // 指标周期 input uint ma=12; // 平滑周期 input IndType ValueType=ATR; // 归一化指标类型 input uint normLimit=24; // 归一化周期 input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 成交量 input int Shift=0; // 指标水平位移柱线数
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/971
