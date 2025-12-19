코드베이스섹션
MA_NRTR - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin
ma_nrtr.mq5 (11.01 KB)
이 인디케이터는 일반 이동을 기반으로 구축된 채널을 사용합니다. 돌파가 발생한 방향과 현재 추세의 지표 역할을 하는 채널의 일부만 차트에 표시됩니다. 거래가 이루어져야 하는 순간은 해당 색상의 점이있는 색상 원으로 표시됩니다.

그림 1 MA NRTR 표시기

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.06.18에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/967

