거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
이 인디케이터는 일반 이동을 기반으로 구축된 채널을 사용합니다. 돌파가 발생한 방향과 현재 추세의 지표 역할을 하는 채널의 일부만 차트에 표시됩니다. 거래가 이루어져야 하는 순간은 해당 색상의 점이있는 색상 원으로 표시됩니다.
그림 1 MA NRTR 표시기
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.06.18에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/967
해당 기간 동안의 거래 범위
기간의 최대값과 최소값의 차이를 계산합니다. 기간은 표시기 설정에서 지정할 수 있습니다.MQL4/5-JsonLib
A JSON library that supports MQL4/MQL5
MARSICD
두 가지 RSI 지표를 기반으로 한 추세 지표입니다.TickCompressor - 평균 1 틱에서 2-3 바이트 압축
틱 데이터를 압축하여 .tcs MQ 파일보다 최대 3.5배 더 컴팩트한 형태로 저장할 수 있습니다. 또한 3바이트를 읽는 데 60바이트의 MqlTick 구조를 읽는 것보다 시간이 덜 걸리기 때문에 빠른 작업이 가능합니다.