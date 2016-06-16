コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ATRNorm - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

Ivan Kornilov

ATRNorm正規化されたAverage True Rangeです。この指標はまたValueType入力パラメータを使用してティックボリュームと標準偏差などを正規化することができます。INTERNormはもみ合い領域を検出するために作成されました。

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2012年5月10日に（ロシア語で）公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

指標の入力パラメータは下記の通りです。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input uint period=12;                             // 指標期間
input uint ma=12;                                 // 平滑化の期間
input IndType ValueType=ATR;                      // 正規化された指標の種類
input uint normLimit=24;                          // 正規化の期間
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 取引高
input int Shift=0;                                // バーでの指標の横シフト

ATRNorm

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/971

MACD Elder Impulse Max MACD Elder Impulse Max

エルダーインパルスシステムに応じて着色されたバーを持つMACDヒストグラム。

BullsBears BullsBears

計算に取引高を使用して着色された雲の形をとるトレンド指標。ベアパワーとブルパワー指標の強化版。アイデアは、最初に市場インパルスを明らかにし、その期間を推定することです。

SetBuyLimitOrder SetBuyLimitOrder

このスクリプトは、現在価格からポイントでの固定されたトリガレベル、決済逆指値及び決済指値でBuyLimit注文を出すために開発されています。

SetSellLimitOrder SetSellLimitOrder

このスクリプトは、現在価格からポイントでの固定されたトリガレベル、決済逆指値及び決済指値でSellLimitt注文を出すために開発されています。