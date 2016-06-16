実際の著者：

Ivan Kornilov

ATRNorm正規化されたAverage True Rangeです。この指標はまたValueType入力パラメータを使用してティックボリュームと標準偏差などを正規化することができます。INTERNormはもみ合い領域を検出するために作成されました。

この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2012年5月10日に（ロシア語で）公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

指標の入力パラメータは下記の通りです。