ATRNorm - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 912
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
Ivan Kornilov
ATRNorm正規化されたAverage True Rangeです。この指標はまたValueType入力パラメータを使用してティックボリュームと標準偏差などを正規化することができます。INTERNormはもみ合い領域を検出するために作成されました。
この指標は初めにMQL4で実装されコードベースで2012年5月10日に（ロシア語で）公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint period=12; // 指標期間 input uint ma=12; // 平滑化の期間 input IndType ValueType=ATR; // 正規化された指標の種類 input uint normLimit=24; // 正規化の期間 input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 取引高 input int Shift=0; // バーでの指標の横シフト
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/971
