ATRNorm - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Ivan Kornilov

ATRNorm es la versión normalizada del Average True Range.

El indicador también puede normalizar el volumen de la señal, la desviación estándar, etc con el parámetro de entrada ValueType. ATRNorm ha sido creado para detectar áreas planas.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base 10.05.2012 (en Ruso).

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales". 

Parámetros de entrada del Indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador          |
//+----------------------------------------------+
input uint period=12;                             // Período del indicador
input uint ma=12;                                 // Periodo del suavizado
input IndType ValueType=ATR;                      // Tipo de indicador normalizado
input uint normLimit=24;                          // Período de normalización
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volumen
input int Shift=0;                                // Desplazamiento horizontal del indicador en las barras 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/971

MACD Elder Impulse Max MACD Elder Impulse Max

Histograma MACD con barras coloreadas de acuerdo al sistema de impulso de Elder.

BullsBears BullsBears

Indicador de tendencia en forma de una nube de color utilizando los volúmenes en sus cálculos. Versión mejorada del indicador de osos y toros. La idea es dar a conocer el primer impulso del mercado y estimar su duración.

AverageSizeBar AverageSizeBar

El tamaño medio de la vela por un cierto período.

DaysOfWeekCheck DaysOfWeekCheck

La función se utiliza para determinar los fines de semana en un servidor. Será especialmente útil para aquellos que utilizan la función OnTimer() en sus asesores expertos para manejar los eventos.