ATRNorm - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Ivan Kornilov
ATRNorm es la versión normalizada del Average True Range.
El indicador también puede normalizar el volumen de la señal, la desviación estándar, etc con el parámetro de entrada ValueType. ATRNorm ha sido creado para detectar áreas planas.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base 10.05.2012 (en Ruso).
El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".
Parámetros de entrada del Indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input uint period=12; // Período del indicador input uint ma=12; // Periodo del suavizado input IndType ValueType=ATR; // Tipo de indicador normalizado input uint normLimit=24; // Período de normalización input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volumen input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en las barras
ATRNorm
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/971
