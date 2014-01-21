Autor real:

Ivan Kornilov

ATRNorm es la versión normalizada del Average True Range.

El indicador también puede normalizar el volumen de la señal, la desviación estándar, etc con el parámetro de entrada ValueType. ATRNorm ha sido creado para detectar áreas planas.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base 10.05.2012 (en Ruso).

El indicador utiliza la libreria de la clase SmoothAlgorithms.mqh (deben copiarse en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include). El uso de las clases fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales".

Parámetros de entrada del Indicador:

input uint period= 12 ; input uint ma= 12 ; input IndType ValueType=ATR; input uint normLimit= 24 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input int Shift= 0 ;

ATRNorm