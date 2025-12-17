거래량 값을 계산에 사용하는 추세 인디케이터로, 컬러 구름 형태로 디자인되었습니다. 상승 및 하락 인디케이터의 개선된 버전입니다. 시장의 첫 번째 충동과 그 충동이 얼마나 지속될지 파악하는 것이 목적입니다.

공정가치 갭은 강세의 경우 1번째 캔들 고점과 3번째 캔들 저점, 약세의 경우 1번째 캔들 저점과 3번째 캔들 고점 사이에 1포인트 이상의 불균형이 있을 때 ICT의 스마트 머니 개념에서 사용됩니다.

이 기능은 거래를 개시하는 주요 로직을 수행합니다. 사용자가 제공한 심볼 정보와 매개변수를 기반으로 개시 가격, 이익실현가, 손절가를 계산합니다. 심볼, 거래량, 주문 유형, 슬리피지, 코멘트, 매직넘버 등 필요한 정보가 포함된 거래 요청(MqlTradeRequest)을 준비합니다. OrderSend 함수를 호출하여 거래 요청을 전송하고 결과를 받습니다. 심볼별 주문 유형 설정: 심볼의 주문 체결 정책에 따라 주문 체결 유형(체결 또는 취소, 즉시 또는 취소 또는 반환)을 결정합니다. GetMinTradeLevel 함수: 심볼의 동결 레벨과 스톱 레벨을 기준으로 최소 거래 레벨을 계산합니다. 최소 레벨이 특정 한도 이내가 되도록 조정하고 결과를 반환합니다.