MACD 엘더 임펄스 맥스 - MetaTrader 5용 지표
실제 저자:
MaxAgeNT.
엘더의 임펄스 시스템에 따른 막대 색상이 있는 MACD 히스토그램.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 16.05.2012에 코드 베이스에 게시되었습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며,"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 자세한 설명이 게시되어 있습니다.
그림 1 MACD 장로 임펄스 최대 지표
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/970
거래량 값을 계산에 사용하는 추세 인디케이터로, 컬러 구름 형태로 디자인되었습니다. 상승 및 하락 인디케이터의 개선된 버전입니다. 시장의 첫 번째 충동과 그 충동이 얼마나 지속될지 파악하는 것이 목적입니다.결과 리코드 설명
주문 전송() 및 주문 확인() 함수에 대한 거래 작업 결과 코드를 디코딩하는 함수입니다.
공정가치 갭은 강세의 경우 1번째 캔들 고점과 3번째 캔들 저점, 약세의 경우 1번째 캔들 저점과 3번째 캔들 고점 사이에 1포인트 이상의 불균형이 있을 때 ICT의 스마트 머니 개념에서 사용됩니다.오픈 트레이드
이 기능은 거래를 개시하는 주요 로직을 수행합니다. 사용자가 제공한 심볼 정보와 매개변수를 기반으로 개시 가격, 이익실현가, 손절가를 계산합니다. 심볼, 거래량, 주문 유형, 슬리피지, 코멘트, 매직넘버 등 필요한 정보가 포함된 거래 요청(MqlTradeRequest)을 준비합니다. OrderSend 함수를 호출하여 거래 요청을 전송하고 결과를 받습니다. 심볼별 주문 유형 설정: 심볼의 주문 체결 정책에 따라 주문 체결 유형(체결 또는 취소, 즉시 또는 취소 또는 반환)을 결정합니다. GetMinTradeLevel 함수: 심볼의 동결 레벨과 스톱 레벨을 기준으로 최소 거래 레벨을 계산합니다. 최소 레벨이 특정 한도 이내가 되도록 조정하고 결과를 반환합니다.