Wirklicher Autor:

Ivan Kornilov

ATRNorm ist die normalisierte Version des Average True Range. Der Indikator kann auch Tick-Volumen, Standardabweichung usw. mittels des ValueType Eingabeparameters darstellen. ATRNorm wurde geschaffen, um Seitwärtsmärkte zu erkennen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 10.05.2012 (auf russisch) veröffentlicht in der Code-Basis.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Des Indikators Eingabe-Parameter: