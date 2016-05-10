CodeBaseKategorien
ATRNorm - Indikator für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor:

Ivan Kornilov

ATRNorm ist die normalisierte Version des Average True Range. Der Indikator kann auch Tick-Volumen, Standardabweichung usw. mittels des ValueType Eingabeparameters darstellen. ATRNorm wurde geschaffen, um Seitwärtsmärkte zu erkennen.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und 10.05.2012 (auf russisch) veröffentlicht in der Code-Basis.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Des Indikators Eingabe-Parameter:

input uint period=12;                             // Periodenlänge des Indikators
input uint ma=12;                                 // Glättunglänge
input IndType ValueType=ATR;                      // Normalisierter Indikator Typ
input uint normLimit=24;                          // Periodenlänge der Normalisierung
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volumen
input int Shift=0;                                // horizontaler Versatz des Indikators in Bars

ATRNorm

