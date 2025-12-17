거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
실제 저자:
자슬란과 이반
거래량 값을 계산에 사용하는 추세 지표로, 색깔이 있는 구름 형태로 만들어집니다. 구름의 색깔은 시장의 현재 추세에 해당합니다. 빨간색은 하락장, 녹색은 상승장을 나타냅니다. 이 아이디어는 시장의 첫 번째 충동과 그 충동이 어느 정도 지속될 것인지를 이해하는 것입니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 21.05.2012에 코드 베이스에 게시되었습니다.
이 지표는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
그림 1 불스베어스 인디케이터
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/969
MACD 엘더 임펄스 맥스
엘더 임펄스 시스템에 따라 막대 색상이 지정된 MACD 히스토그램.Fair Value Gap
공정가치 갭은 강세의 경우 1번째 캔들 고점과 3번째 캔들 저점, 약세의 경우 1번째 캔들 저점과 3번째 캔들 고점 사이에 1포인트 이상의 불균형이 있을 때 ICT의 스마트 머니 개념에서 사용됩니다.