실제 저자:

자슬란과 이반

거래량 값을 계산에 사용하는 추세 지표로, 색깔이 있는 구름 형태로 만들어집니다. 구름의 색깔은 시장의 현재 추세에 해당합니다. 빨간색은 하락장, 녹색은 상승장을 나타냅니다. 이 아이디어는 시장의 첫 번째 충동과 그 충동이 어느 정도 지속될 것인지를 이해하는 것입니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 21.05.2012에 코드 베이스에 게시되었습니다.

이 지표는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

그림 1 불스베어스 인디케이터