ATRNorm é a versão normalizada de Average True Range (ATR).

Este indicador também pode normalizar o volume Tick, desvio padrão, etc. usando o parâmetro de entrada ValueType. ATRNorm foi criado para detectar áreas lateralizadas.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código base em Code Base em 10.05.2012 (em Russo).

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Parâmetros de entrada do indicador:

input uint period= 12 ; input uint ma= 12 ; input IndType ValueType=ATR; input uint normLimit= 24 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input int Shift= 0 ;

ATRNorm