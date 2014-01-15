CodeBaseSeções
Indicadores

ATRNorm - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2247
(19)
atrnorm.mq5 (12.25 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
Auto real:

Ivan Kornilov

ATRNorm é a versão normalizada de Average True Range (ATR).

Este indicador também pode normalizar o volume Tick, desvio padrão, etc. usando o parâmetro de entrada ValueType. ATRNorm foi criado para detectar áreas lateralizadas.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código base em Code Base em 10.05.2012 (em Russo).

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input uint period=12;                             // Período do indicador
input uint ma=12;                                 // Período suavizado
input IndType ValueType=ATR;                      // Tipo do indicador normalizado
input uint normLimit=24;                          // Período normalizado
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volume
input int Shift=0;                                // Deslocamento horizonatal do indicador em barras 

ATRNorm

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/971

MACD Elder Impulse Max MACD Elder Impulse Max

Histograma MACD com as barras coloridas de acordo com Sistema de Impulso de Elder.

BullsBears BullsBears

Indicador de tendência na forma de uma nuvem colorida utilizando o volume em seus cálculos. Versão aprimorada do indicador Bears and Bulls. A ideia é revelar o primeiro impulso do mercado e estimar sua duração.

MARSICD MARSICD

Indicador de tendência baseado em dois osciladores RSI.

MA_NRTR MA_NRTR

Simples indicador de tendência na forma de NRTR.