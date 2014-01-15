Participe de nossa página de fãs
ATRNorm - indicador para MetaTrader 5
- 2247
Ivan Kornilov
ATRNorm é a versão normalizada de Average True Range (ATR).
Este indicador também pode normalizar o volume Tick, desvio padrão, etc. usando o parâmetro de entrada ValueType. ATRNorm foi criado para detectar áreas lateralizadas.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado no Código base em Code Base em 10.05.2012 (em Russo).
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input uint period=12; // Período do indicador input uint ma=12; // Período suavizado input IndType ValueType=ATR; // Tipo do indicador normalizado input uint normLimit=24; // Período normalizado input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volume input int Shift=0; // Deslocamento horizonatal do indicador em barras
ATRNorm
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/971
