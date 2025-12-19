실제 저자:

John Q. Aimsson

일반적으로 기간이 다를 수 있는 두 개의 RSI 지표를 기반으로 하는 추세 지표입니다. 결과 지표는 하나의 차트에 결합된 ADX 및 MACD 기술 지표와 매우 유사하며 판독 값의 해석은 이러한 지표의 판독 값의 해석과 유사합니다.

이 보조지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.07.06에 코드 베이스에 게시되었습니다.

이 지표는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

입력 매개변수:

input Smooth_Method MAMethod= MODE_LWMA ; input uint ARSI_PERIOD= 14 ; input uint RRSI_PERIOD= 14 ; input uint AMA_PERIOD= 5 ; input uint RMA_PERIOD= 5 ; input uint sMAD_PERIOD= 21 ; input uint MPhase= 15 ;

그림 1 MARSICD 지표.