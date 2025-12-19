코드베이스섹션
MARSICD - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
marsicd.mq5 (12.8 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB)
MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
실제 저자:

John Q. Aimsson

일반적으로 기간이 다를 수 있는 두 개의 RSI 지표를 기반으로 하는 추세 지표입니다. 결과 지표는 하나의 차트에 결합된 ADX 및 MACD 기술 지표와 매우 유사하며 판독 값의 해석은 이러한 지표의 판독 값의 해석과 유사합니다.

이 보조지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.07.06에 코드 베이스에 게시되었습니다.

이 지표는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

입력 매개변수:

//+----------------------------------------------+
//|| 표시기 입력 매개변수 |
//+----------------------------------------------+
input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; // 평균화 방법
input uint ARSI_PERIOD=14;              // RSI 기간 A
input uint RRSI_PERIOD=14;              // RSI R 기간
input uint AMA_PERIOD=5;                // 시그널링 기간 A
input uint RMA_PERIOD=5;                // 시그널링 주기 R
input uint sMAD_PERIOD=21;              // 히스토그램의 신호 주기
input uint MPhase=15;                  // 스무딩 파라미터

그림 1 MARSICD 표시기

그림 1 MARSICD 지표.

