일반적으로 기간이 다를 수 있는 두 개의 RSI 지표를 기반으로 하는 추세 지표입니다. 결과 지표는 하나의 차트에 결합된 ADX 및 MACD 기술 지표와 매우 유사하며 판독 값의 해석은 이러한 지표의 판독 값의 해석과 유사합니다.
이 보조지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.07.06에 코드 베이스에 게시되었습니다.
이 지표는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
입력 매개변수:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input Smooth_Method MAMethod=MODE_LWMA; // 평균화 방법 input uint ARSI_PERIOD=14; // RSI 기간 A input uint RRSI_PERIOD=14; // RSI R 기간 input uint AMA_PERIOD=5; // 시그널링 기간 A input uint RMA_PERIOD=5; // 시그널링 주기 R input uint sMAD_PERIOD=21; // 히스토그램의 신호 주기 input uint MPhase=15; // 스무딩 파라미터
그림 1 MARSICD 지표.
