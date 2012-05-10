CodeBaseРазделы
Индикаторы

ATRNorm - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
Опубликован:
Обновлен:
ATRNorm - нормированная версия АTR. Так же вместо АТR можно использовать тиковый объем, стандартную дивергенцию и другие показатели. Логичное развитие этого скрипта. ATRNorm создавался для определения флетовых участков.

На картинке хорошо виден рост тиковых объемов днем.



