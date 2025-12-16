거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
실제 작성자:
GurievEugen
두 줄의 MACD. 기본적으로 많은 거래 플랫폼에 있습니다. 메타트레이더 5에는 이 지표가 없습니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.02.07에 코드 베이스에 게시되었습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_ 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
입력 매개변수:
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; // 히스토그램 평균화 방법 input int Fast_XMA = 12; // 빠른 뮤잉 기간 input int Slow_XMA = 26; // 느린 이동 기간 input int XPhase= 100; // 뮤윙의 평균화를 위한 파라미터 input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; // 신호 라인 평균화 방법 input int Signal_XMA=9; // 신호선 주기 input int Signal_Phase=100; // 신호선 파라미터 input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_; // 가격 상수
그림 1 GXMACD 인디케이터
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/959
