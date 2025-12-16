실제 작성자:

GurievEugen

두 줄의 MACD. 기본적으로 많은 거래 플랫폼에 있습니다. 메타트레이더 5에는 이 지표가 없습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2012.02.07에 코드 베이스에 게시되었습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_ 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

입력 매개변수:

input Smooth_Method XMA_Method=MODE_T3; input int Fast_XMA = 12 ; input int Slow_XMA = 26 ; input int XPhase= 100 ; input Smooth_Method Signal_Method=MODE_JJMA; input int Signal_XMA= 9 ; input int Signal_Phase= 100 ; input Applied_price_ AppliedPrice=PRICE_CLOSE_;

그림 1 GXMACD 인디케이터