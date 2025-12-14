메서드 메서드 및 매개변수 할당

void SetSize(

double& aA[],

int aRows,

int aCols

) 행렬 aA의 크기를 설정합니다. aRows - 행의 개수, aCols - 열의 개수입니다.

void SetValue(

double& aA[],

int aRow,

int aCol,

double aValue

) 행 aRow와 열 aCol에 위치한 행렬 엘리먼트 aA의 값을 설정합니다.

int GetSize(

double& aA[],

int& aRows,

int& aCols

) 행렬 aA의 요소 수를 리턴합니다. 참조로 반환되는 값: aRows - 행의 수, aCols - 열의 수.

int GetRows(

double& aA[]

) 행렬 aA의 행의 개수를 리턴합니다.

int GetCols(

double& aA[]

) 행렬 aA의 열의 개수를 리턴합니다.

double GetValue(

double& aA[],

int aRow,

int aCol

) 행 aRow 및 열 aCol 에 위치하는 행렬 요소 aA 의 값을 리턴합니다.

void Copy(

double& aFrom[],

double& aTo[]

) 배열 aFrom 에서 배열 aTo 로 행렬을 복사합니다.

bool CheckForAdd(

double& aA[],

double& aB[]

) 두 행렬이 더하기 위한 크기가 비슷한지 (높이와 너비가 완전히 동등한지) 확인합니다.

bool CheckForMult(

double& aA[],

double& aB[]

) 두 행렬이 곱하기에 적합한 크기인지 확인합니다 (행렬 aA의 열 수는 행렬 aB의 행 수와 같음).

bool CheckIsSq(

double& aA[]

) 행렬이 정사각형인지 확인합니다.

void AddNum(

double& aA[],

double aNum,

double& aR[]

) 행렬 aA에 숫자 aNum을 추가합니다. 결과(행렬)는 배열 aR의 참조로 반환됩니다.

void MultNum(

double& aA[],

double aNum,

double& aR[]

) 행렬 aA에 숫자 aNum을 곱합니다. 결과(행렬)는 aR 배열의 참조로 반환됩니다.

void AddMx(

double& aA[],

double& aB[],

double& aAB[]

) 행렬 aA와 aB를 추가합니다. 결과(행렬)는 배열 aAB의 참조로 반환됩니다.

void MultMx(

double& aA[],

double& aB[],

double& aAB[]) 행렬 aA에 행렬 aB를 곱합니다. 결과(행렬)는 배열 aAB의 참조로 반환됩니다.

void Transpose(

double& aA[],

double& aT[]

) 행렬 aA를 전치합니다. 전치된 행렬은 aT 배열의 참조로 반환됩니다.

void AlgAdd(

double& aA[]

double& aAA[]

) 대수 덧셈 행렬을 리턴합니다. aA는 원래 행렬, aAA는 대수 덧셈 행렬(참조로 반환)입니다.

bool Invert(

double& aA[],

double& aB[]

) 행렬 aA로부터 역 행렬 aR을 참조로 리턴합니다. 역행렬이 존재하면 참을, 역행렬이 존재하지 않으면 거짓을 반환합니다.

void Triangle(

double& aA[],

double& aT[]

) 행렬 aA로부터 삼각형 행렬 aT를 참조로 리턴합니다.

void Minor(

double aA[],

int aRow,

int aCol,

double& aM[]

) 행렬 aA에서 행 aRow와 열 aCol에 의해 부를 취득합니다. 부는 배열 aM의 참조로 반환됩니다.

double MinorDef(

double& aA[],

int aRow,

int aCol

) 행 aRow 및 열 aCol 의 행렬 aA의 부 행렬식의 값을 리턴합니다.

void MinorDefMx(

double& aA[],

double& aM[] )

) 부 행렬 (부 행렬의 행렬식의 행렬식)을 리턴합니다. aA는 소스 행렬이고, aM은 부 행렬의 행렬입니다 (참조로 반환됩니다).

double Def(

double& aA[])

) 행렬 aA의 행렬식의 행렬식의 값을 리턴합니다.

int Rank(

double& aA[]

) 행렬 aA의 순위를 리턴합니다.

int RankDRC(

double& aA[],

double& aDef,

int& aRow,

int& aCol

) 행렬 aA의 순위를 반환하고 참조로 반환합니다: aDef - 행렬식의 값입니다,

aRow - 행렬식이 0이 아닌 부 행렬식

aCol - 행렬식이 0이 아닌 보조 열입니다.

void CopyCol(

double& aFrom[],

double& aTo[],

int aFromCol,

int aToCol,

double& aR[]

) 인덱스가 aFromCol인 열을 행렬 aFom에서 행렬 aTo로, 인덱스가 aToCol인 열로 복사합니다. 결과는 배열 aR을 참조하여 반환합니다.

void CopyRow(

double& aFrom[],

double& aTo[],

int aFromRow,

int aToRow,

double& aR[]

) 인덱스가 aFromRow인 행을 행렬 aFrom에서 행렬 aTo로, 인덱스가 aToRow인 행으로 복사합니다. 결과는 배열 aR에 대한 참조로 반환됩니다.

void AppendCol(

double& aA[],

double& aC[],

double& aF[]

) 행렬 aA에 열 aC를 추가하여 행렬을 확장합니다. 결과는 aF 배열의 참조로 반환됩니다.

void AppendRow(

double& aA[],

double& aR[],

double& aF[]

) 행 aR을 추가하여 행렬 aA를 확장합니다. 결과는 배열 aF의 참조로 반환됩니다.

bool SystemKramer(

double& aK[],

double& aY[],

double& aX[]

) 크레이머 방식으로 방정식 시스템을 풉니다. aK - 계수 행렬(정사각형),

aY - 값 열

aX - 결과 문자열

bool SystemInverse(

double& aK[],

double& aY[],

double& aX[]

) 역 행렬을 통해 방정식 시스템을 풉니다. aK - 계수 행렬(정사각형),

aY - 값의 열,

aX - 결과 행

bool SystemGauss(

double& aK[],

double& aY[],

double& aX[]

) 가우스 방식으로 방정식 시스템을 풉니다. aK - 계수 행렬(정사각형),

aY - 값 열

aX - 결과 문자열

int SystemCheck(

double& aK[],

double& aY[] )

) 방정식 시스템을 확인합니다. aK - 계수 행렬(정사각형),

aY - 값의 열입니다. 반환값: -1 - 해가 없음,

0 - 하나의 해

1 - 솔루션의 무한한 개수

void Alert(

double& aA[],

int aDigits=2,

string aCaption=""

) 전체 행렬을 하나의 경고로 표시합니다. aA - 행렬,

aDigits - 소수점 이하 자릿수,

aCaption - 메시지 헤더

void Alert2(

double& aA[],

int aDigits=2,

string aCaption=""

) 경고에 행렬을 한 줄씩 표시하고, 용어는 아래에서 위로, 캡션이 표시되며, 즉, 경고 창에서 행렬의 방향은 일반적으로 캡션이 맨 위에, 그 다음 행이 순서대로 표시됩니다.