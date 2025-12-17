거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
결과 리코드 설명 - MetaTrader 5용 라이브러리
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
게시됨:
실제 저자:
MetaQuotes
이 간단한 함수는 주문 확인() 실행 후 MqlTradeCheckResult 구조에서 거래 작업 결과의 암호 해독된 코드 문자열을 반환합니다:
MqlTradeCheckResult check; //---- 거래 요청의 정확성 확인 if(!OrderCheck(request,check)) { Print(__FUNCTION__,"(): OrderCheck(): ",ResultRetcodeDescription(check.retcode)); return(false); }
또는 OrderSend() 함수를 실행한 후 MqlTradeResult 구조체에서 반환합니다:
MqlTradeCheckResult check; word=__FUNCTION__+"(): OrderSend(): "; //---- 매수 포지션 개설 및 거래 요청 결과 확인 if(!OrderSend(request,result) || result.retcode!=TRADE_RETCODE_DONE) Print(ResultRetcodeDescription(result.retcode)); else if(result.retcode==TRADE_RETCODE_DONE) Print("에 매수 포지션",Symbol(),"열어요!"); else Print("에 매수 포지션을 개설하지 못했습니다.",Symbol(),"!!!");
이 함수는 ResultRetcodeDescription.mqh 라이브러리(terminal_data_terminal\MQL5\Include 디렉토리에 복사해야 함)를 사용하며, 글로벌 수준에서 함수를 사용하기 전에 #include 지시문을 통해 개발 중인 코드에 내용을 포함시켜야 합니다:
#include <ResultRetcodeDescription.mqh>
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/960
