이 간단한 함수는 주문 확인() 실행 후 MqlTradeCheckResult 구조에서 거래 작업 결과의 암호 해독된 코드 문자열을 반환합니다:

MqlTradeCheckResult check; if (! OrderCheck (request,check)) { Print ( __FUNCTION__ , "(): OrderCheck(): " ,ResultRetcodeDescription(check.retcode)); return ( false ); }

또는 OrderSend() 함수를 실행한 후 MqlTradeResult 구조체에서 반환합니다:

MqlTradeCheckResult check; word= __FUNCTION__ + "(): OrderSend(): " ; if (! OrderSend (request,result) || result.retcode!= TRADE_RETCODE_DONE ) Print (ResultRetcodeDescription(result.retcode)); else if (result.retcode== TRADE_RETCODE_DONE ) Print ( "에 매수 포지션" , Symbol (), "열어요!" ); else Print ( "에 매수 포지션을 개설하지 못했습니다." , Symbol (), "!!!" );

이 함수는 ResultRetcodeDescription.mqh 라이브러리(terminal_data_terminal\MQL5\Include 디렉토리에 복사해야 함)를 사용하며, 글로벌 수준에서 함수를 사용하기 전에 #include 지시문을 통해 개발 중인 코드에 내용을 포함시켜야 합니다: