모니터 너비가 단말기에서 사진을 보기에 충분하지 않을 때 긴 스크린샷을 만들기 위한 스크립트입니다.

결과 스냅샷의 길이는 1500바입니다. 하나의 스냅샷으로 M1 하루를 완료하는 것으로 충분합니다. 상황의 사후 분석에 편리합니다.





스크립트는 그래픽 파일의 너비를 자동으로 계산하여 차트의 최대-최소값을 스냅샷의 일반 한계에 맞춥니다.

차트의 왼쪽 가장자리를 설정하고 스크립트를 실행하는방식으로 스냅샷이 생성됩니다. 파일은 ..../MQL5/Files/ 폴더에 저장됩니다.

와이드스크린 스크린샷의 미니어처 :













썸네일을 클릭하면 전체 크기의 스크린샷을 볼 수 있습니다.