코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
라이브러리

GetLotForOpeningPos. - MetaTrader 5용 라이브러리

Nikolay Kositsin | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
6
평가:
(29)
게시됨:
\MQL5\Include\
getlotforopeningpos.mqh (2.04 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동


이 함수는 입금 통화로 사용된 재원의 양에 따라 로트 크기를 반환합니다. 입력 매개변수로 세 가지 변수가 사용됩니다:

double GetLotForOpeningPos
(
 string symbol,                 // 로트 크기 계산을 위한 쌍 기호
 ENUM_POSITION_TYPE direction,  // 거래 방향
 double lot_margin              // 로트 계산을 위한 입금 통화로 사용된 금액 
 )

이 함수는 글로벌 수준에서 함수를 사용하기 전에 #include 지시어로 개발 중인 코드에 내용을 포함시켜야 하는 GetLotForOpeningPos.mqh 라이브러리(terminal_data_terminal\MQL5\Include 디렉토리에 복사해야 함)를 사용합니다:

#include <GetLotForOpeningPos.mqh>


MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/961

와이드스크린 슈터 와이드스크린 슈터

긴 스크린샷을 만들기 위한 스크립트입니다.

Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy

A professional visual indicator for the popular "One Candle" Daily Breakout strategy (0.9 SL / 1.25 TP). Automates the vector analysis for Gold (XAUUSD).

요일 확인 요일 확인

서버에서 휴무일을 결정하는 함수입니다. 이벤트 처리를 위해 EA에서 OnTimer() 함수를 사용하는 사람들에게는 우선 흥미로울 것입니다.

AIS 중심축 AIS 중심축

인디케이터는 비선형 평활화 알고리즘 중 하나를 구현합니다.