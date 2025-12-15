



이 함수는 입금 통화로 사용된 재원의 양에 따라 로트 크기를 반환합니다. 입력 매개변수로 세 가지 변수가 사용됩니다:

double GetLotForOpeningPos ( string symbol, ENUM_POSITION_TYPE direction, double lot_margin )

이 함수는 글로벌 수준에서 함수를 사용하기 전에 #include 지시어로 개발 중인 코드에 내용을 포함시켜야 하는 GetLotForOpeningPos.mqh 라이브러리(terminal_data_terminal\MQL5\Include 디렉토리에 복사해야 함)를 사용합니다:

#include <GetLotForOpeningPos.mqh>



