지표

샘플러 - MetaTrader 5용 지표

Serj
조회수:
8
평가:
(56)
게시됨:
i_sampler.mq5 (7.07 KB) 조회
\MQL5\Experts\
e_checksampler.mq5 (2.34 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

표시기(i_Sampler.mq5)는 이상적인 입력을 계산하며, 신경망 트레이닝을 위해 설계되었습니다.

표시기에는 두 개의 버퍼가 있습니다:

  • 버퍼 0(그림의 녹색 선) 아날로그 신호로, -1, +1 범위로 정규화된 바_미래 바 선물 가격의 양수 및 음수 편차 비율로 계산됩니다;
  • 버퍼 1(그림의 두 가지 색 히스토그램) 불연속 신호는 -1(매도), 0(대기), +1(매수) 세 가지 값만 취할 수 있습니다.

불연속 신호는 두 가지 방법으로 계산할 수 있습니다:

  • 첫 번째 방법은 아날로그 신호가 임계값인 매개변수 porog를 초과할 때 신호가 나타납니다;
  • 두 번째 방법은 매개 변수 sl 및 tp로 설정된 조건을 만족하는 경우 신호가 나타납니다.

표시기는 다음과 같습니다.

표시기 판독값을 확인하기 위해 테스트 전문가(e_CheckSampler.mq5)가 만들어집니다.

전문가 어드바이저는 지표에 의해 형성된 파일에서 데이터를 가져옵니다.

이것이 전문가 조언자가 이상적으로 거래해야하는 방법입니다.

테스트

상관관계 표시기 상관관계 표시기

피어슨의 상관관계 지표.

IncGUI_ColorInput IncGUI_ColorInput

색상 입력을 위한 그래픽 컨트롤입니다.

ATR Cycles ATR Cycles

빠른 ATR, 중간 ATR, 느린 ATR의 3가지 ATR을 기반으로 하는 변동성 필터입니다.

입금당 리스크에서 로트 크기를 계산하는 기능 입금당 리스크에서 로트 크기를 계산하는 기능

이 함수는 오픈 포지션의 랏 크기를 계산합니다. 거래 개시 가격, 손절가 수준, 거래당 리스크가 예탁금의 퍼센트 단위로 매개변수로 전달됩니다.