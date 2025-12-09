거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
표시기(i_Sampler.mq5)는 이상적인 입력을 계산하며, 신경망 트레이닝을 위해 설계되었습니다.
표시기에는 두 개의 버퍼가 있습니다:
- 버퍼 0(그림의 녹색 선) 아날로그 신호로, -1, +1 범위로 정규화된 바_미래 바 선물 가격의 양수 및 음수 편차 비율로 계산됩니다;
- 버퍼 1(그림의 두 가지 색 히스토그램) 불연속 신호는 -1(매도), 0(대기), +1(매수) 세 가지 값만 취할 수 있습니다.
불연속 신호는 두 가지 방법으로 계산할 수 있습니다:
- 첫 번째 방법은 아날로그 신호가 임계값인 매개변수 porog를 초과할 때 신호가 나타납니다;
- 두 번째 방법은 매개 변수 sl 및 tp로 설정된 조건을 만족하는 경우 신호가 나타납니다.
표시기 판독값을 확인하기 위해 테스트 전문가(e_CheckSampler.mq5)가 만들어집니다.
전문가 어드바이저는 지표에 의해 형성된 파일에서 데이터를 가져옵니다.
이것이 전문가 조언자가 이상적으로 거래해야하는 방법입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/903
상관관계 표시기
피어슨의 상관관계 지표.IncGUI_ColorInput
색상 입력을 위한 그래픽 컨트롤입니다.
ATR Cycles
빠른 ATR, 중간 ATR, 느린 ATR의 3가지 ATR을 기반으로 하는 변동성 필터입니다.입금당 리스크에서 로트 크기를 계산하는 기능
이 함수는 오픈 포지션의 랏 크기를 계산합니다. 거래 개시 가격, 손절가 수준, 거래당 리스크가 예탁금의 퍼센트 단위로 매개변수로 전달됩니다.