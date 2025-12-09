표시기(i_Sampler.mq5)는 이상적인 입력을 계산하며, 신경망 트레이닝을 위해 설계되었습니다.

표시기에는 두 개의 버퍼가 있습니다:

버퍼 0(그림의 녹색 선) 아날로그 신호로, -1, +1 범위로 정규화된 바_미래 바 선물 가격의 양수 및 음수 편차 비율로 계산됩니다;

버퍼 1(그림의 두 가지 색 히스토그램) 불연속 신호는 -1(매도), 0(대기), +1(매수) 세 가지 값만 취할 수 있습니다.

불연속 신호는 두 가지 방법으로 계산할 수 있습니다:

첫 번째 방법은 아날로그 신호가 임계값인 매개변수 porog를 초과할 때 신호가 나타납니다;

두 번째 방법은 매개 변수 sl 및 tp로 설정된 조건을 만족하는 경우 신호가 나타납니다.





표시기 판독값을 확인하기 위해 테스트 전문가(e_CheckSampler.mq5)가 만들어집니다.

전문가 어드바이저는 지표에 의해 형성된 파일에서 데이터를 가져옵니다.

이것이 전문가 조언자가 이상적으로 거래해야하는 방법입니다.