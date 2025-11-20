HST에 기록 저장

이 스크립트를 사용하면 확장자가 *.hst인 바이너리 파일을 만들 수 있습니다. 이 파일 형식은 메타트레이더 4에서 지원되며 터미널 시세 기록으로 가져오거나 독립형 차트로 열 수 있습니다. 이 스크립트는 원래 동일한 따옴표가 필요하기 때문에 두 개의 다른 터미널 MetaTrader 4와 MetaTrader 5용으로 작성된 지표의 수치를 비교하기 위한 도구로 고안되었습니다.

유일한 입력 매개변수인 "막대의 히스토리 깊이"는 현재 막대부터 저장할 히스토리 막대의 수를 지정합니다.

아래는 인디케이터 비교 작업 순서입니다:

1. 링크에서 다운로드하여 "제로 지연 MACD" 인디케이터를 설치합니다:

메타트레이더 4의 경우 - https://www.mql5.com/ko/code/9993

메타트레이더 5의 경우 - https://www.mql5.com/ko/code/170

2. 메타트레이더 5 터미널에 이 스크립트를 설치합니다. 선택한 상품 및 차트주기에 대한 스크립트를 실행합니다.



3. 성공적으로 실행되면 "전문가" 탭에 생성된 파일의 경로를 나타내는 메시지가 표시됩니다. 제 경우에는 다음과 같은 메시지가 표시되었습니다:

2011.12.26 20:23:27 SaveHistoryToHST (EURUSD,M1) Путь к сохраненному файлу: C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5\Files\!EURUSD1.hst



수신된 파일을 지정된 폴더에서 메타트레이더 4 터미널 폴더(<프로그램 폴더>\기록\<서버 유형>\)로 복사합니다. 제 경우 경로는 다음과 같았습니다:

C:\프로그램 파일 (x86)\MetaTrader 4\history\Alpari-Micro3\.

기록 파일을 메타트레이더 4 터미널로 가져와서 파일 -> 오프라인으로 열기를 선택하여 오프라인 차트로 엽니다.

4. 메타트레이더 4의 오프라인 차트와 메타트레이더 5에서 스크립트가 실행된 선택된 차트에 지표를 적용하여 두 지표의 입력 매개변수 값이 일치하는지 확인합니다.





이제 남은 것은 이들 보조지표의 수치를 시각적으로 비교하는 것입니다.