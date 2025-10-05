CAMAOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼로 AMA (적응형 이동 평균) 인디케이터 값을 계산하도록 설계되었습니다.

애플리케이션:

인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int aPeriod - 효율 계수 계산 기간;

- 효율 계수 계산 기간; int aFastPeriod - EMA의 최소 기간;

- EMA의 최소 기간; int aSlowPeriod - EMA의 최대 기간.

지표의 OnCalculate() 함수에서 다음 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드를 호출합니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 rates_total 변수; const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수;

- OnCalculate() 함수의 매개변수에서 prev_calculated 변수; double aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터 버퍼;

- 인디케이터 계산을 위한 데이터 버퍼; double aAMA[] - 계산된 AMA 값이 담긴 버퍼.

추가 메서드

int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;

string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.



Test_AMAOnArray.mq5 파일은 CAMAOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncAMAOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).

기술 지표인 적응 이동 평균(AMA)은 가격 계열에서 노이즈에 대한 민감도가 낮은 이동 평균을 만드는 데 사용되며 추세 감지를 위한 지연을 최소화하는 것이 특징입니다. 이 지표는 페리 카우프만이 그의 저서 "더 똑똑한 트레이딩"에서 개발하여 설명했습니다.