거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
WiOver - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 5
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
무라드 이스마일로프
이 지표는 마지막 캔들의 평균 겹침 비율을 보여줍니다. 풀백에 대한 지정가 주문으로 수동으로 시장에 진입하는 사람들에게 유용하며 주문을 어디에 넣어야하는지 파악할 수 있습니다. 파란색 선 - 추천 매수-제한, 빨간색 - 매도-제한.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.11.15 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/698
RSI adjusted SuperTrend
RSS 필터가 있는 간단한 ATR 슈퍼트렌드WPR, 볼린저 밴드 및 ATR 지표를 기반으로 한 간단한 전문가 어드바이저
윌리엄스 퍼센트 레인지(WPR)와 볼린저 밴드(BB) 두 지표의 신호를 기반으로 하는 간단한 전략입니다. 두 지표의 신호가 일치할 때만 포지션이 개시됩니다.