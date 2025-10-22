코드베이스섹션
WiOver - MetaTrader 5용 지표

Murad Ismayilov
Nikolay Kositsin
5
(18)
실제 작성자:

무라드 이스마일로프

이 지표는 마지막 캔들의 평균 겹침 비율을 보여줍니다. 풀백에 대한 지정가 주문으로 수동으로 시장에 진입하는 사람들에게 유용하며 주문을 어디에 넣어야하는지 파악할 수 있습니다. 파란색 선 - 추천 매수-제한, 빨간색 - 매도-제한.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.11.15 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

WiOver 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/698

