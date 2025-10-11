당사 팬 페이지에 가입하십시오
Laguerre_HTF_Signal - MetaTrader 5용 지표
Laguerre_HTF_Signal 인디케이터는 선택한 바에서 컬러라게에르 인디케이터의 추세 방향 또는 거래 신호를 추세 또는 거래 방향을 색으로 표시한 그래픽 개체 형태로 표시합니다.
선택한 막대에서 추세가 계속되면 표시기는 오른쪽에 색이 칠해진 화살표 형태의 그래픽 개체로 신호를 표시하며, 그 색은 추세 방향에 해당합니다.
인디케이터의 매개변수를 입력합니다:
지표 계산이 이루어지는 기간과 금융 자산의 이름은 해당 지표 입력 변수를 사용하여 변경할 수 있습니다. 입력 변수 Symbol_(금융 자산)의 값이 비어 있으면 현재 차트 상품이 금융 자산으로 사용됩니다.
모든 입력 매개변수는 크게 두 그룹으로 나눌 수 있습니다:
- 컬러라게에르 인디케이터의 입력 파라미터;
input string Symbol_=""; // 금융 자산 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 지표 계산을 위한 지표 시간 프레임 input double gamma=0.7; // 감도 input int HighLevel=85; // 과매수 수준 input int MiddleLevel=50; // 중간 수준 input int LowLevel=15; // 과매도 수준
- 보조지표의 시각적 표시를 위해 필요한 Laguerre_HTF_Signal 보조지표의 입력 매개변수:
//---- 표시기의 시각적 표시 설정 input uint SignalBar=0; // 신호 수신을 위한 바 번호(0 - 현재 바) input string Symols_Sirname="Laguerre_Label_"; // 표시기 레이블 이름 input color UpSymbol_Color=Yellow; // 성장 심볼의 색상 input color DnSymbol_Color=Magenta; // 가을 심볼의 색상 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 표시기 이름의 색상 input uint Symbols_Size=60; // 신호 문자 크기 input uint Font_Size=10; // 표시기 이름 글꼴 크기 input int X_1=5; // 이름을 가로로 이동 input int Y_1=-15; // 이름을 세로로 이동 input bool ShowIndName=true; // 표시기 이름 표시 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 위치 각도 input uint X_=0; // 수평 오프셋 input uint Y_=20; // 수직 오프셋
하나의 차트에 여러 개의 Laguerre_HTF_Signal 인디케이터를 사용해야 하는 경우, 각 인디케이터에는 고유한 문자열 변수 Symbols_Sirname(인디케이터 레이블 이름)의 값이 있어야 합니다.
인디케이터가 작동하려면 컴파일된 인디케이터 파일 ColorLaguerre.mq5가 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 폴더에 있어야 합니다.
선택한 바에 추세 변화가 있는 경우 인디케이터는 화살표 형태의 개체 신호를 제공하며, 색상과 방향은 거래 방향에 해당합니다:
