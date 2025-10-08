거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
인디케이터에는 신호 트리거 레벨을 설정하는 데 사용되는 경사진 추세선이 표시됩니다.
인디케이터가 처음 시작될 때 트리거 레벨을 설정하는 선은 회색이며 비활성 상태입니다. 트레이더가 차트에서 선의 위치를 변경하면 선이 활성화되고 색상이 빨간색으로 바뀝니다.
가격이 트리거 라인에 도달하여 닿거나 라인 경계를 넘어서면 표시기는 즉시 경고 또는 소리 신호를 보내기 시작합니다.
가격이 선을 넘을 때마다 표시기는 표시기 설정에서 외부 변수 AlertTotal(신호 수)에 의해 정의된 신호 한도를 소진할 때까지 신호를 보냅니다. 그 후에는 트리거 라인이 회색으로 표시되고 트레이더가 필요한 레벨로 다음 이동할 때까지 비활성화됩니다.
인디케이터의 매개변수를 입력합니다:
//+------------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+------------------------------------------------+ input string level_name="Trend_Level_1"; // 트리거링 레벨 이름 input string level_comment="트렌드 수준";// 트리거 레벨에 대한 코멘트 input color active_level_color=Red; // 활성화된 레벨의 색상 input color inactive_level_color=Gray; // 트리거된 레벨의 색상 input ENUM_LINE_STYLE level_style=STYLE_SOLID; // 트리거 레벨 스타일 input ENUM_WIDTH level_width=w_3; // 트리거 레벨의 두께 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlyAlert; // 작동 표시 변형 input uint AlertTotal=10; // 신호 수 input bool Deletelevel=true; // 레벨 삭제하기
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/661
