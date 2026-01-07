シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Idefix
Petr Dvorsky

Idefix

Petr Dvorsky
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
43 (75.43%)
損失トレード:
14 (24.56%)
ベストトレード:
111.39 EUR
最悪のトレード:
-60.33 EUR
総利益:
448.26 EUR (25 515 pips)
総損失:
-252.30 EUR (19 700 pips)
最大連続の勝ち:
15 (90.70 EUR)
最大連続利益:
120.08 EUR (2)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.04
長いトレード:
39 (68.42%)
短いトレード:
18 (31.58%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
3.44 EUR
平均利益:
10.42 EUR
平均損失:
-18.02 EUR
最大連続の負け:
3 (-96.26 EUR)
最大連続損失:
-96.26 EUR (3)
月間成長:
0.98%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
36.31 EUR
最大の:
96.26 EUR (0.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 223
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 5.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +111.39 EUR
最悪のトレード: -60 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +90.70 EUR
最大連続損失: -96.26 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 より多く...
レビューなし
2026.01.07 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
