- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
43 (75.43%)
損失トレード:
14 (24.56%)
ベストトレード:
111.39 EUR
最悪のトレード:
-60.33 EUR
総利益:
448.26 EUR (25 515 pips)
総損失:
-252.30 EUR (19 700 pips)
最大連続の勝ち:
15 (90.70 EUR)
最大連続利益:
120.08 EUR (2)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
2.04
長いトレード:
39 (68.42%)
短いトレード:
18 (31.58%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
3.44 EUR
平均利益:
10.42 EUR
平均損失:
-18.02 EUR
最大連続の負け:
3 (-96.26 EUR)
最大連続損失:
-96.26 EUR (3)
月間成長:
0.98%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
36.31 EUR
最大の:
96.26 EUR (0.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
0.00% (0.00 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|223
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +111.39 EUR
最悪のトレード: -60 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +90.70 EUR
最大連続損失: -96.26 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
