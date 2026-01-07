- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
43 (75.43%)
Negociações com perda:
14 (24.56%)
Melhor negociação:
111.39 EUR
Pior negociação:
-60.33 EUR
Lucro bruto:
448.26 EUR (25 515 pips)
Perda bruta:
-252.30 EUR (19 700 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (90.70 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
120.08 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.04
Negociações longas:
39 (68.42%)
Negociações curtas:
18 (31.58%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
3.44 EUR
Lucro médio:
10.42 EUR
Perda média:
-18.02 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-96.26 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-96.26 EUR (3)
Crescimento mensal:
0.98%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.31 EUR
Máximo:
96.26 EUR (0.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|223
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +111.39 EUR
Pior negociação: -60 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +90.70 EUR
Máxima perda consecutiva: -96.26 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
28 mais ...
