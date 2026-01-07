SinaisSeções
Petr Dvorsky

Idefix

Petr Dvorsky
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
43 (75.43%)
Negociações com perda:
14 (24.56%)
Melhor negociação:
111.39 EUR
Pior negociação:
-60.33 EUR
Lucro bruto:
448.26 EUR (25 515 pips)
Perda bruta:
-252.30 EUR (19 700 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (90.70 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
120.08 EUR (2)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
2.04
Negociações longas:
39 (68.42%)
Negociações curtas:
18 (31.58%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
3.44 EUR
Lucro médio:
10.42 EUR
Perda média:
-18.02 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-96.26 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-96.26 EUR (3)
Crescimento mensal:
0.98%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.31 EUR
Máximo:
96.26 EUR (0.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 223
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 5.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +111.39 EUR
Pior negociação: -60 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +90.70 EUR
Máxima perda consecutiva: -96.26 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
Sem comentários
2026.01.07 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
