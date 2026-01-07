СигналыРазделы
Petr Dvorsky

Idefix

Petr Dvorsky
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
43 (75.43%)
Убыточных трейдов:
14 (24.56%)
Лучший трейд:
111.39 EUR
Худший трейд:
-60.33 EUR
Общая прибыль:
448.26 EUR (25 515 pips)
Общий убыток:
-252.30 EUR (19 700 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (90.70 EUR)
Макс. прибыль в серии:
120.08 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.04
Длинных трейдов:
39 (68.42%)
Коротких трейдов:
18 (31.58%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
3.44 EUR
Средняя прибыль:
10.42 EUR
Средний убыток:
-18.02 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-96.26 EUR)
Макс. убыток в серии:
-96.26 EUR (3)
Прирост в месяц:
0.98%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.31 EUR
Максимальная:
96.26 EUR (0.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 223
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +111.39 EUR
Худший трейд: -60 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +90.70 EUR
Макс. убыток в серии: -96.26 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
еще 28...
Нет отзывов
2026.01.07 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
