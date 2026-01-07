- Прирост
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
43 (75.43%)
Убыточных трейдов:
14 (24.56%)
Лучший трейд:
111.39 EUR
Худший трейд:
-60.33 EUR
Общая прибыль:
448.26 EUR (25 515 pips)
Общий убыток:
-252.30 EUR (19 700 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (90.70 EUR)
Макс. прибыль в серии:
120.08 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
2.04
Длинных трейдов:
39 (68.42%)
Коротких трейдов:
18 (31.58%)
Профит фактор:
1.78
Мат. ожидание:
3.44 EUR
Средняя прибыль:
10.42 EUR
Средний убыток:
-18.02 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-96.26 EUR)
Макс. убыток в серии:
-96.26 EUR (3)
Прирост в месяц:
0.98%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.31 EUR
Максимальная:
96.26 EUR (0.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|223
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +111.39 EUR
Худший трейд: -60 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +90.70 EUR
Макс. убыток в серии: -96.26 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
