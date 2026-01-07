SignaleKategorien
Petr Dvorsky

Idefix

Petr Dvorsky
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
43 (75.43%)
Verlusttrades:
14 (24.56%)
Bester Trade:
111.39 EUR
Schlechtester Trade:
-60.33 EUR
Bruttoprofit:
448.26 EUR (25 515 pips)
Bruttoverlust:
-252.30 EUR (19 700 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (90.70 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
120.08 EUR (2)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.04
Long-Positionen:
39 (68.42%)
Short-Positionen:
18 (31.58%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
3.44 EUR
Durchschnittlicher Profit:
10.42 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-18.02 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-96.26 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-96.26 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
0.98%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36.31 EUR
Maximaler:
96.26 EUR (0.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 223
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 5.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +111.39 EUR
Schlechtester Trade: -60 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +90.70 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -96.26 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
Keine Bewertungen
2026.01.07 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
