- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
43 (75.43%)
Verlusttrades:
14 (24.56%)
Bester Trade:
111.39 EUR
Schlechtester Trade:
-60.33 EUR
Bruttoprofit:
448.26 EUR (25 515 pips)
Bruttoverlust:
-252.30 EUR (19 700 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (90.70 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
120.08 EUR (2)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
2.04
Long-Positionen:
39 (68.42%)
Short-Positionen:
18 (31.58%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
3.44 EUR
Durchschnittlicher Profit:
10.42 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-18.02 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-96.26 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-96.26 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
0.98%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36.31 EUR
Maximaler:
96.26 EUR (0.48%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 EUR)
Kapital:
0.00% (0.00 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|223
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +111.39 EUR
Schlechtester Trade: -60 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +90.70 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -96.26 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
Keine Bewertungen