Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5-2 0.00 × 3 CloverMarket-Online 0.00 × 3 VTMarkets-Live 0.00 × 9 ICMarketsEU-MT5-4 0.00 × 1 TickmillEU-Live 0.00 × 2 GOMarketsMU-Live 0.00 × 1 OANDA-Live-1 0.00 × 1 MilliyFXGlobal-Server 0.00 × 8 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 NordFX-Real 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 0.00 × 2 PlexyTrade-Server01 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-4 0.47 × 43 ICMarketsEU-MT5 0.54 × 37 EuroTraderGlobal-Server-1 0.75 × 53 Exness-MT5Real12 0.78 × 97 RoboForex-ECN 0.86 × 2765 Pepperstone-MT5-Live01 1.12 × 786 ForexTimeFXTM-Live01 1.62 × 130 PrimesFX-Server 1.80 × 89 AUSCommercial-Live 2.08 × 24 Exness-MT5Real8 2.44 × 138 Exness-MT5Real 2.90 × 157 Exness-MT5Real7 4.16 × 929 OxSecurities-Live 4.55 × 11 noch 28 ...