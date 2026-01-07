SignauxSections
Petr Dvorsky

Idefix

Petr Dvorsky
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
57
Bénéfice trades:
43 (75.43%)
Perte trades:
14 (24.56%)
Meilleure transaction:
111.39 EUR
Pire transaction:
-60.33 EUR
Bénéfice brut:
448.26 EUR (25 515 pips)
Perte brute:
-252.30 EUR (19 700 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (90.70 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
120.08 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.04
Longs trades:
39 (68.42%)
Courts trades:
18 (31.58%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
3.44 EUR
Bénéfice moyen:
10.42 EUR
Perte moyenne:
-18.02 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-96.26 EUR)
Perte consécutive maximale:
-96.26 EUR (3)
Croissance mensuelle:
0.98%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
36.31 EUR
Maximal:
96.26 EUR (0.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 223
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 plus...
Aucun avis
2026.01.07 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
