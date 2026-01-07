- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
37 (78.72%)
損失トレード:
10 (21.28%)
ベストトレード:
104.75 EUR
最悪のトレード:
-118.92 EUR
総利益:
423.05 EUR (12 255 pips)
総損失:
-307.85 EUR (12 178 pips)
最大連続の勝ち:
13 (17.89 EUR)
最大連続利益:
222.02 EUR (8)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.49%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.42
長いトレード:
35 (74.47%)
短いトレード:
12 (25.53%)
プロフィットファクター:
1.37
期待されたペイオフ:
2.45 EUR
平均利益:
11.43 EUR
平均損失:
-30.79 EUR
最大連続の負け:
6 (-271.13 EUR)
最大連続損失:
-271.13 EUR (6)
月間成長:
0.67%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
49.11 EUR
最大の:
271.13 EUR (1.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 EUR)
エクイティによる:
4.26% (732.24 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|EURUSD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-61
|EURUSD
|72
|GBPAUD
|119
|AUDUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-431
|EURUSD
|124
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +104.75 EUR
最悪のトレード: -119 EUR
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +17.89 EUR
最大連続損失: -271.13 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
PacificUnionLLC-Live
|0.00 × 7
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 36
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 10
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
