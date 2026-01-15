シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Jaxitax
Petr Dvorsky

Jaxitax

Petr Dvorsky
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 0%
RoboForex-Pro
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
52
利益トレード:
31 (59.61%)
損失トレード:
21 (40.38%)
ベストトレード:
2 317.36 USD
最悪のトレード:
-1 660.07 USD
総利益:
3 166.56 USD (16 435 pips)
総損失:
-3 026.41 USD (24 758 pips)
最大連続の勝ち:
7 (171.42 USD)
最大連続利益:
2 321.32 USD (2)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
45.04%
最大入金額:
1.26%
最近のトレード:
21 分前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.07
長いトレード:
38 (73.08%)
短いトレード:
14 (26.92%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
2.70 USD
平均利益:
102.15 USD
平均損失:
-144.11 USD
最大連続の負け:
4 (-2 000.99 USD)
最大連続損失:
-2 000.99 USD (4)
月間成長:
0.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 934.32 USD
最大の:
2 062.03 USD (6.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.84% (2 062.03 USD)
エクイティによる:
0.60% (180.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 51
EURUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 156
EURUSD -16
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -8.3K
EURUSD -21
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 317.36 USD
最悪のトレード: -1 660 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +171.42 USD
最大連続損失: -2 000.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexTime-Live01
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
178 より多く...
レビューなし
2026.01.15 08:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 08:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.09 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.09 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
