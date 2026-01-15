- 成長
トレード:
52
利益トレード:
31 (59.61%)
損失トレード:
21 (40.38%)
ベストトレード:
2 317.36 USD
最悪のトレード:
-1 660.07 USD
総利益:
3 166.56 USD (16 435 pips)
総損失:
-3 026.41 USD (24 758 pips)
最大連続の勝ち:
7 (171.42 USD)
最大連続利益:
2 321.32 USD (2)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
45.04%
最大入金額:
1.26%
最近のトレード:
21 分前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.07
長いトレード:
38 (73.08%)
短いトレード:
14 (26.92%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
2.70 USD
平均利益:
102.15 USD
平均損失:
-144.11 USD
最大連続の負け:
4 (-2 000.99 USD)
最大連続損失:
-2 000.99 USD (4)
月間成長:
0.47%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 934.32 USD
最大の:
2 062.03 USD (6.84%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.84% (2 062.03 USD)
エクイティによる:
0.60% (180.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|156
|EURUSD
|-16
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-8.3K
|EURUSD
|-21
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 317.36 USD
最悪のトレード: -1 660 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +171.42 USD
最大連続損失: -2 000.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
レビューなし
