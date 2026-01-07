SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Idefix
Petr Dvorsky

Idefix

Petr Dvorsky
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
43 (75.43%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (24.56%)
En iyi işlem:
111.39 EUR
En kötü işlem:
-60.33 EUR
Brüt kâr:
448.26 EUR (25 515 pips)
Brüt zarar:
-252.30 EUR (19 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (90.70 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
120.08 EUR (2)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.04
Alış işlemleri:
39 (68.42%)
Satış işlemleri:
18 (31.58%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
3.44 EUR
Ortalama kâr:
10.42 EUR
Ortalama zarar:
-18.02 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-96.26 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-96.26 EUR (3)
Aylık büyüme:
0.98%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
36.31 EUR
Maksimum:
96.26 EUR (0.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 223
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +111.39 EUR
En kötü işlem: -60 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +90.70 EUR
Maksimum ardışık zarar: -96.26 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2026.01.07 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol