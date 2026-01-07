- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
58
利益トレード:
45 (77.58%)
損失トレード:
13 (22.41%)
ベストトレード:
350.30 USD
最悪のトレード:
-392.00 USD
総利益:
1 801.38 USD (16 023 pips)
総損失:
-1 178.44 USD (13 737 pips)
最大連続の勝ち:
13 (104.50 USD)
最大連続利益:
830.92 USD (10)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.49%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.70
長いトレード:
43 (74.14%)
短いトレード:
15 (25.86%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
10.74 USD
平均利益:
40.03 USD
平均損失:
-90.65 USD
最大連続の負け:
6 (-885.64 USD)
最大連続損失:
-885.64 USD (6)
月間成長:
1.09%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
885.64 USD (1.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
3.83% (2 208.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|54
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|56
|EURUSD
|211
|GBPCAD
|3
|GBPAUD
|350
|AUDUSD
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.8K
|EURUSD
|124
|GBPCAD
|20
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +350.30 USD
最悪のトレード: -392 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +104.50 USD
最大連続損失: -885.64 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 133
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 4
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 13
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
187 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
0%
0
0
USD
USD
58K
USD
USD
3
0%
58
77%
100%
1.52
10.74
USD
USD
4%
1:500