- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
45 (78.94%)
損失トレード:
12 (21.05%)
ベストトレード:
61.67 USD
最悪のトレード:
-70.00 USD
総利益:
332.92 USD (16 023 pips)
総損失:
-220.09 USD (13 585 pips)
最大連続の勝ち:
13 (20.90 USD)
最大連続利益:
150.62 USD (10)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
5.50%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.69
長いトレード:
42 (73.68%)
短いトレード:
15 (26.32%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
1.98 USD
平均利益:
7.40 USD
平均損失:
-18.34 USD
最大連続の負け:
6 (-163.05 USD)
最大連続損失:
-163.05 USD (6)
月間成長:
1.13%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
163.05 USD (1.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
3.85% (389.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|13
|EURUSD
|37
|GBPCAD
|1
|GBPAUD
|62
|AUDUSD
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.9K
|EURUSD
|124
|GBPCAD
|20
|GBPAUD
|368
|AUDUSD
|16
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +61.67 USD
最悪のトレード: -70 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +20.90 USD
最大連続損失: -163.05 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 133
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 23
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 5
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 4
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 23
|
SolidECN-Server
|0.00 × 8
|
RoyalCapitalLtd-Server
|0.00 × 1
|
FXGT-Live2
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
Axiory-Live
|0.00 × 33
|
FXDDMauritius-Live
|0.00 × 1
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 13
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
