信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Idefix
Petr Dvorsky

Idefix

Petr Dvorsky
0条评论
6
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
57
盈利交易:
43 (75.43%)
亏损交易:
14 (24.56%)
最好交易:
111.39 EUR
最差交易:
-60.33 EUR
毛利:
448.26 EUR (25 515 pips)
毛利亏损:
-252.30 EUR (19 700 pips)
最大连续赢利:
15 (90.70 EUR)
最大连续盈利:
120.08 EUR (2)
夏普比率:
0.16
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.04
长期交易:
39 (68.42%)
短期交易:
18 (31.58%)
利润因子:
1.78
预期回报:
3.44 EUR
平均利润:
10.42 EUR
平均损失:
-18.02 EUR
最大连续失误:
3 (-96.26 EUR)
最大连续亏损:
-96.26 EUR (3)
每月增长:
0.98%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
36.31 EUR
最大值:
96.26 EUR (0.48%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 223
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 5.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +111.39 EUR
最差交易: -60 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +90.70 EUR
最大连续亏损: -96.26 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2026.01.07 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册