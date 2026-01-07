- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
43 (75.43%)
亏损交易:
14 (24.56%)
最好交易:
111.39 EUR
最差交易:
-60.33 EUR
毛利:
448.26 EUR (25 515 pips)
毛利亏损:
-252.30 EUR (19 700 pips)
最大连续赢利:
15 (90.70 EUR)
最大连续盈利:
120.08 EUR (2)
夏普比率:
0.16
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
2.04
长期交易:
39 (68.42%)
短期交易:
18 (31.58%)
利润因子:
1.78
预期回报:
3.44 EUR
平均利润:
10.42 EUR
平均损失:
-18.02 EUR
最大连续失误:
3 (-96.26 EUR)
最大连续亏损:
-96.26 EUR (3)
每月增长:
0.98%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
36.31 EUR
最大值:
96.26 EUR (0.48%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 EUR)
净值:
0.00% (0.00 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|223
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +111.39 EUR
最差交易: -60 EUR
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +90.70 EUR
最大连续亏损: -96.26 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
