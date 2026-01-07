- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
65
Transacciones Rentables:
48 (73.84%)
Transacciones Irrentables:
17 (26.15%)
Mejor transacción:
111.39 EUR
Peor transacción:
-60.33 EUR
Beneficio Bruto:
527.04 EUR (28 532 pips)
Pérdidas Brutas:
-300.46 EUR (23 921 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (57.67 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
120.08 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
24.39%
Carga máxima del depósito:
0.38%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
2.35
Transacciones Largas:
43 (66.15%)
Transacciones Cortas:
22 (33.85%)
Factor de Beneficio:
1.75
Beneficio Esperado:
3.49 EUR
Beneficio medio:
10.98 EUR
Pérdidas medias:
-17.67 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-96.26 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-96.26 EUR (3)
Crecimiento al mes:
1.13%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
36.31 EUR
Máxima:
96.26 EUR (0.48%)
Reducción relativa:
De balance:
0.48% (96.26 EUR)
De fondos:
0.10% (19.44 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|258
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|4.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +111.39 EUR
Peor transacción: -60 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +57.67 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -96.26 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
otros 28...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
20K
EUR
EUR
5
98%
65
73%
24%
1.75
3.49
EUR
EUR
0%
1:500