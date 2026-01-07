SegnaliSezioni
Petr Dvorsky

Idefix

Petr Dvorsky
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-Pro
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
57
Profit Trade:
43 (75.43%)
Loss Trade:
14 (24.56%)
Best Trade:
111.39 EUR
Worst Trade:
-60.33 EUR
Profitto lordo:
448.26 EUR (25 515 pips)
Perdita lorda:
-252.30 EUR (19 700 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (90.70 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
120.08 EUR (2)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.04
Long Trade:
39 (68.42%)
Short Trade:
18 (31.58%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
3.44 EUR
Profitto medio:
10.42 EUR
Perdita media:
-18.02 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-96.26 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-96.26 EUR (3)
Crescita mensile:
0.98%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.31 EUR
Massimale:
96.26 EUR (0.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 57
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 223
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +111.39 EUR
Worst Trade: -60 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +90.70 EUR
Massima perdita consecutiva: -96.26 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
Non ci sono recensioni
2026.01.07 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
