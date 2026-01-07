- 자본
트레이드:
63
이익 거래:
47 (74.60%)
손실 거래:
16 (25.40%)
최고의 거래:
111.39 EUR
최악의 거래:
-60.33 EUR
총 수익:
510.92 EUR (27 592 pips)
총 손실:
-288.28 EUR (22 499 pips)
연속 최대 이익:
17 (57.67 EUR)
연속 최대 이익:
120.08 EUR (2)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
13.84%
최대 입금량:
0.38%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
2.31
롱(주식매수):
42 (66.67%)
숏(주식차입매도):
21 (33.33%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
3.53 EUR
평균 이익:
10.87 EUR
평균 손실:
-18.02 EUR
연속 최대 손실:
3 (-96.26 EUR)
연속 최대 손실:
-96.26 EUR (3)
월별 성장률:
1.11%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
36.31 EUR
최대한의:
96.26 EUR (0.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.48% (96.26 EUR)
자본금별:
0.10% (19.44 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|254
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
최고의 거래: +111.39 EUR
최악의 거래: -60 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +57.67 EUR
연속 최대 손실: -96.26 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
