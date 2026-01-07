시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Idefix
Petr Dvorsky

Idefix

Petr Dvorsky
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 1%
RoboForex-Pro
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
63
이익 거래:
47 (74.60%)
손실 거래:
16 (25.40%)
최고의 거래:
111.39 EUR
최악의 거래:
-60.33 EUR
총 수익:
510.92 EUR (27 592 pips)
총 손실:
-288.28 EUR (22 499 pips)
연속 최대 이익:
17 (57.67 EUR)
연속 최대 이익:
120.08 EUR (2)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
13.84%
최대 입금량:
0.38%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
25
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
2.31
롱(주식매수):
42 (66.67%)
숏(주식차입매도):
21 (33.33%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
3.53 EUR
평균 이익:
10.87 EUR
평균 손실:
-18.02 EUR
연속 최대 손실:
3 (-96.26 EUR)
연속 최대 손실:
-96.26 EUR (3)
월별 성장률:
1.11%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
36.31 EUR
최대한의:
96.26 EUR (0.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.48% (96.26 EUR)
자본금별:
0.10% (19.44 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 254
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 5.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +111.39 EUR
최악의 거래: -60 EUR
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +57.67 EUR
연속 최대 손실: -96.26 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
28 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.07 10:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
