通貨 / COIN
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
COIN: Coinbase Global Inc - Class A
343.13 USD 22.57 (7.04%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
COINの今日の為替レートは、7.04%変化しました。日中、通貨は1あたり323.52の安値と351.89の高値で取引されました。
Coinbase Global Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
COIN News
- Bullish Leads Crypto Exchange Rally After Fed Rate Cut, SEC Rule Change
- One reason NBA star Kevin Durant is holding onto his bitcoin: He can’t get into his Coinbase account
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- American Express Built a Blockchain Passport. Don't Worry -- You Probably Won't Notice
- ポリマーケットvsカルシ：予測市場における真の戦い
- Polymarket vs. Kalshi: The real battle in the prediction markets
- If You'd Invested $200 in Each of the Top 20 Altcoins During the Last Crypto Boom, Here's How Much You'd Have Today
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Circle Group, Coinbase, Visa, iShares Ethereum ETF and BitMine Immersion
- Gemini Stock (GEMI) Crashes 14% as IPO Hype Fades - TipRanks.com
- Ethereum: The Backbone of the Stablecoin Market
- Beyond USDT: Tether's New USAT Stablecoin Targets U.S. Market -- Should You Care?
- スマーターウェブカンパニー、ビットコイン管理パートナーとしてコインベース・インスティテューショナルを任命
- Smarter Web Company appoints Coinbase Institutional as Bitcoin custody partner
- Base Network Token Exploration Unveiled By Coinbase CEO, Future Plans Disclosed
- Coinbase Global, Inc. (COIN) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Winklevoss Twins Resolve Lawsuit Over Gemini (GEMI) Earn - TipRanks.com
- Does Crypto-Offering Hold the Key to PayPal Stock's Future?
- キーフ・ブライエット・アンド・ウッズ、ブリッシュの株式カバレッジを「マーケット・パフォーム」評価で開始
- Keefe, Bruyette & Woods initiates Bullish stock coverage with Market Perform rating
- Exclusive-France threatens to block crypto licence ’passporting’ in EU regulatory fight
- Galaxy Digital Ramps Up Solana Bet, Pours $283 Million In Crypto, But Stock Drops Pre-Market - Galaxy Digital (NASDAQ:GLXY)
- Winklevoss Twins' Gemini Hits $4.4 Billion Valuation In Strong Nasdaq Debut - Bullish (NYSE:BLSH), Coinbase Global (NASDAQ:COIN)
- Stock Market Today: Nasdaq Crushes The Dow; Here's Why Warner Bros. Is Spiking (Live Coverage)
- Coinbase Trading Above 200-Day SMA: Is it Time to Add the Stock?
1日のレンジ
323.52 351.89
1年のレンジ
142.58 444.64
- 以前の終値
- 320.56
- 始値
- 326.00
- 買値
- 343.13
- 買値
- 343.43
- 安値
- 323.52
- 高値
- 351.89
- 出来高
- 31.906 K
- 1日の変化
- 7.04%
- 1ヶ月の変化
- 14.39%
- 6ヶ月の変化
- 98.61%
- 1年の変化
- 92.32%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B